FCU erinnert ans WM-Halbfinale – Torfestival in Grünwald

Der FC Unterföhring gewinnt souverän gegen den SVN München. – Foto: Sven Leifer

Der FC Unterföhring erinnert gegen den SVN München an das WM-Halbfinale 2014. Der TSV Grünwald und der FSV Pfaffenhofen liefern ein Sieben-Tore-Spektakel. Die Testspiele der oberbayerischen Teams in der Übersicht.

Der FC Penzberg hatte den VfL Kaufering bei sich zu Gast. In dem Duell der beiden Bezirksligisten traf in der ersten Hälfte keiner der beiden Parteien. Top-Torjäger Dominik Bacher erlöste in der 62. Spielminute die Gastgeber und erzielte das 1:0.

Der TSV Gilching-Argelsried hatte den SV Mering bei sich zu Gast. Die Gäste gingen bereits nach zwei Minuten in Führung und erhöhten in der ersten Hälfte auf 2:0 (37.). Zum Schluss stand es 1:2 durch den Anschlusstreffer von Jormacio Augusto (64.).

Das Duell zwischen Türk Augsburg und Türkgücü München endete ohne Gewinner. Die Münchner führten bis zur 54. Spielminute mit 2:0, ehe Ege Adigüzel auf 1:2 verkürzte (54.). Mert Gaffar Can traf zum Ausgleich (80.).

Der FC Unterföhring war heute in Torlaune. Das Ergebnis erinnert an das WM-Halbfinale 2014. Mit einem knackigen 7:1 deklassierte der FCU den SVN München.

Der TSV 1880 Wasserburg und Bezirksligist Rosenheim trennten sich mit einem 1:1-Remis. Dabei war es der Bayernligist der den besseren Start erwischte und nach sieben Minuten in Führung ging.

Für den TuS Geretsried II ging es nach Allershausen. Der Kreisliga-Aufsteiger musste sich letztendlich mit 1:2 geschlagen geben und verlor das erste Testspiel.

Der SV Waldeck Obermenzing und der FC Fürstenried trennten sich mit einem 1:1-Remis. Florian Seizinger traf zur 1:0 Führung der Gäste (27.). Doch Yusuf Aykac glich in der 54. Spielminute für den Kreisligist aus.