FCU erinnert ans WM-Halbfinale – Torfestival in Grünwald

Der FC Unterföhring erinnert gegen den SVN München an das WM-Halbfinale 2014. Der TSV Grünwald und der FSV Pfaffenhofen liefern ein Sieben-Tore-Spektakel. Die Testspiele der oberbayerischen Teams in der Übersicht.
Der FC Penzberg hatte den VfL Kaufering bei sich zu Gast. In dem Duell der beiden Bezirksligisten traf in der ersten Hälfte keiner der beiden Parteien. Top-Torjäger Dominik Bacher erlöste in der 62. Spielminute die Gastgeber und erzielte das 1:0.
Der TSV Gilching-Argelsried hatte den SV Mering bei sich zu Gast. Die Gäste gingen bereits nach zwei Minuten in Führung und erhöhten in der ersten Hälfte auf 2:0 (37.). Zum Schluss stand es 1:2 durch den Anschlusstreffer von Jormacio Augusto (64.).
Das Duell zwischen Türk Augsburg und Türkgücü München endete ohne Gewinner. Die Münchner führten bis zur 54. Spielminute mit 2:0, ehe Ege Adigüzel auf 1:2 verkürzte (54.). Mert Gaffar Can traf zum Ausgleich (80.).
Der FC Unterföhring war heute in Torlaune. Das Ergebnis erinnert an das WM-Halbfinale 2014. Mit einem knackigen 7:1 deklassierte der FCU den SVN München.
Der TSV 1880 Wasserburg und Bezirksligist Rosenheim trennten sich mit einem 1:1-Remis. Dabei war es der Bayernligist der den besseren Start erwischte und nach sieben Minuten in Führung ging.
Für den TuS Geretsried II ging es nach Allershausen. Der Kreisliga-Aufsteiger musste sich letztendlich mit 1:2 geschlagen geben und verlor das erste Testspiel.
Der SV Waldeck Obermenzing und der FC Fürstenried trennten sich mit einem 1:1-Remis. Florian Seizinger traf zur 1:0 Führung der Gäste (27.). Doch Yusuf Aykac glich in der 54. Spielminute für den Kreisligist aus.
Kirchanschöring hatte den Bayernliga-Aufsteiger 1860 Rosenheim bei sich zu Gast. Bereits im ersten Durchgang durften die Zuschauer vier Tore bejubeln - drei von den Gastgebern und eins zum 1:1 in der 17. Spielminute durch Liam Markulin. Die Partie blieb auch in der zweiten Hälfte ereignisreich und endete mit einem 4:2-Sieg für Kirchanschöring.
Der TSV Grünwald setzte sich gegen den Bayernliga-Aufsteiger aus Pfaffenhofen mit 4:3 durch. Beim Sieben-Tore-Spektakel waren es aber zunächst die Gäste,welche nach drei Minuten führten.
Der Aufsteiger aus Planegg muss sich mit einer 1:2-Niederlage gegen Freising zufrieden geben. In der ersten Hälfte fielen keine Treffer. Fabrizio Brandes erlöste die Zuschauer nach 50 Minuten.