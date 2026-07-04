 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

FCU erinnert ans WM-Halbfinale – Torfestival in Grünwald

Testspiele der oberbayerischen Teams

von Lara Marjanovic · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser
Der FC Unterföhring gewinnt souverän gegen den SVN München.
Der FC Unterföhring gewinnt souverän gegen den SVN München. – Foto: Sven Leifer

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Der FC Unterföhring erinnert gegen den SVN München an das WM-Halbfinale 2014. Der TSV Grünwald und der FSV Pfaffenhofen liefern ein Sieben-Tore-Spektakel. Die Testspiele der oberbayerischen Teams in der Übersicht.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
VfL Kaufering
VfL KauferingKaufering
1
0
Abpfiff

Der FC Penzberg hatte den VfL Kaufering bei sich zu Gast. In dem Duell der beiden Bezirksligisten traf in der ersten Hälfte keiner der beiden Parteien. Top-Torjäger Dominik Bacher erlöste in der 62. Spielminute die Gastgeber und erzielte das 1:0.

Heute, 11:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Mering
SV MeringSV Mering
1
2
Abpfiff

Der TSV Gilching-Argelsried hatte den SV Mering bei sich zu Gast. Die Gäste gingen bereits nach zwei Minuten in Führung und erhöhten in der ersten Hälfte auf 2:0 (37.). Zum Schluss stand es 1:2 durch den Anschlusstreffer von Jormacio Augusto (64.).

Heute, 12:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
2
2
Abpfiff

Das Duell zwischen Türk Augsburg und Türkgücü München endete ohne Gewinner. Die Münchner führten bis zur 54. Spielminute mit 2:0, ehe Ege Adigüzel auf 1:2 verkürzte (54.). Mert Gaffar Can traf zum Ausgleich (80.).

Heute, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SVN München
SVN MünchenSVN München
7
1
Abpfiff

Der FC Unterföhring war heute in Torlaune. Das Ergebnis erinnert an das WM-Halbfinale 2014. Mit einem knackigen 7:1 deklassierte der FCU den SVN München.

Heute, 11:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
1
1
Abpfiff

Der TSV 1880 Wasserburg und Bezirksligist Rosenheim trennten sich mit einem 1:1-Remis. Dabei war es der Bayernligist der den besseren Start erwischte und nach sieben Minuten in Führung ging.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
2
1
Abpfiff

Für den TuS Geretsried II ging es nach Allershausen. Der Kreisliga-Aufsteiger musste sich letztendlich mit 1:2 geschlagen geben und verlor das erste Testspiel.

Heute, 13:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
1
1
Abpfiff

Der SV Waldeck Obermenzing und der FC Fürstenried trennten sich mit einem 1:1-Remis. Florian Seizinger traf zur 1:0 Führung der Gäste (27.). Doch Yusuf Aykac glich in der 54. Spielminute für den Kreisligist aus.

Heute, 11:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
4
2
Abpfiff

Kirchanschöring hatte den Bayernliga-Aufsteiger 1860 Rosenheim bei sich zu Gast. Bereits im ersten Durchgang durften die Zuschauer vier Tore bejubeln - drei von den Gastgebern und eins zum 1:1 in der 17. Spielminute durch Liam Markulin. Die Partie blieb auch in der zweiten Hälfte ereignisreich und endete mit einem 4:2-Sieg für Kirchanschöring.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
4
3
Abpfiff

Der TSV Grünwald setzte sich gegen den Bayernliga-Aufsteiger aus Pfaffenhofen mit 4:3 durch. Beim Sieben-Tore-Spektakel waren es aber zunächst die Gäste,welche nach drei Minuten führten.

Heute, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
2
Abpfiff

Der Aufsteiger aus Planegg muss sich mit einer 1:2-Niederlage gegen Freising zufrieden geben. In der ersten Hälfte fielen keine Treffer. Fabrizio Brandes erlöste die Zuschauer nach 50 Minuten.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SV Türk Gücü Straubing
SV Türk Gücü StraubingTG Straubing
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
5
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
0
4
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
-
-
Abpfiff

Heute, 17:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
1
0
Abpfiff