❗️FCU empfängt Friedrichshall ❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt heute im Rahmen des 22. Spieltages den FSV Friedrichshaller SV um 15:00 Uhr in der heimischen ERBE-Arena. Für beide Mannschaften gilt es, den Anschluss nach oben zu wahren.

Die Gäste aus Friedrichshall belegen aktuell den 7. Tabellenplatz mit 37 Punkten aus den ersten 21 Spielen bei einem Torverhältnis von 48:27 Toren. Nach acht ungeschlagenen Pflichtspielen in der Rückrunde (4 Siege, zwei Unentschieden sowie zwei Pokalsiege) mussten die Gäste unter der Woche beim Nachholspiel gegen den FSV Schwaigern in der Nachspielzeit das unglückliche 1:2 hinnehmen, wodurch der Abstand auf den Relegationsplatz 2 aktuell sieben Punkte beträgt. Ein freudiges Wiedersehen gibt es mit Ex-FCU-Spieler Michael Wodarz, der nach seinem Kreuzbandriss in der Rückrunde auch wieder auf dem Platz stand.