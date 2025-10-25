❗️FCU empfängt die SGSK❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des 10. Spieltages die SG Stetten-Kleingartach am heimischen „See“. Nach zwei Siegen zuletzt möchte man auch den dritten Sieg folgen lassen, um tabellarisch weitere Schritte nach oben zu machen.

Die SG Stetten-Kleingartach belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:24 Toren. Nach einer 1:3-Auftaktniederlage zu Saisonbeginn gegen die TG Böckingen folgte mit dem 2:1 in Markelsheim der erste Saisonsieg. Doch dann folgten fünf Niederlagen am Stück, sodass die Gäste tabellarisch in den Keller rutschten. Vorletzte Woche zeigten sie aber beim 4:2-Auswärtssieg in Untergriesheim, dass man die SGSK niemals unterschätzen darf. Daran ändert auch die 1:3-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Lauffen am vergangenen Wochenende nichts. Zumal mit dem Trainerwechsel unter der Woche sicherlich neue Kräfte freigesetzt wurden.