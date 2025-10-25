❗️FCU empfängt die SGSK❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des 10. Spieltages die SG Stetten-Kleingartach am heimischen „See“. Nach zwei Siegen zuletzt möchte man auch den dritten Sieg folgen lassen, um tabellarisch weitere Schritte nach oben zu machen.
Die SG Stetten-Kleingartach belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:24 Toren. Nach einer 1:3-Auftaktniederlage zu Saisonbeginn gegen die TG Böckingen folgte mit dem 2:1 in Markelsheim der erste Saisonsieg. Doch dann folgten fünf Niederlagen am Stück, sodass die Gäste tabellarisch in den Keller rutschten. Vorletzte Woche zeigten sie aber beim 4:2-Auswärtssieg in Untergriesheim, dass man die SGSK niemals unterschätzen darf. Daran ändert auch die 1:3-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Lauffen am vergangenen Wochenende nichts. Zumal mit dem Trainerwechsel unter der Woche sicherlich neue Kräfte freigesetzt wurden.
Unser FCU konnte drei der letzten vier Begegnungen für sich entscheiden und machte tabellarisch einen großen Sprung nach vorne. Doch auch die Leistungskurve zeigte kontinuierlich nach oben, sodass man nun den Schwung mitnehmen möchte. Auch personell sind die ADLER derzeit gut aufgestellt, sodass man viele Wechseloptionen und jede Menge Qualität auf und neben dem Platz zur Verfügung hat. Auf geht´s, Union!
Fotograf: Felixs Fotografie