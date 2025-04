FCT macht es deutlich

Mit dem denkbar schlechtesten Start ging die Partie aus VfB Sicht los. Nach einem gut getretenen Freistoß von L. Birkner lag die Heimmannschaft schon mit 0:1 zurück. In der Folge war Pößneck bemüht den Ausgleich zu erzielen, konnte aber keine seiner Chance nutzen. In der 14. Minute reichte ein langer Ball, um die Abwehr der 09er auszuhebeln und B. Walter schob allein vor Wohlfahrt ein. Bis zur Pause versuchten die Blau-Gelben den Anschluss herzustellen, scheiterten aber an der Chancenverwertung.

In der zweiten Halbzeit wollten die Pößnecker Spieler gleich zu Beginn Druck auf das Tor der Gäste aufbauen. Wieder konnten die Chancen nicht genutzt werden. In der 63. Minute machte dann der auffällige B. Walter den Deckel drauf. Anschließend muss sich die Pößnecker Mannschaft vorwerfen, dass sie nicht mehr mit letztem Willen weitere Tore verhinderten. Es folgte das 0:4 (68.) durch L. Birkner, 0:5 (76.) durch B. Walter und 0:6 (89.) durch S. Bittner. Alle drei Tore waren Kontersituationen, welcher die 09er nicht gut verteidigten. Nach dem Spiel war die Enttäuschung im Pößnecker Lager riesig. Nach einer tollen kämpferischen Leistung in Eisenberg zeigte der VfB nichts von der Vorwoche. Darüber hinaus muss in der Defensiv mehr Stabilität her, um Spiele in der Landesklasse zu gewinnen. Ab nächster Woche gilt der Fokus dem Auswärtsspiel in Greiz, um die Mission Klassenerhalt erfolgreich abzuschließen.