Valentin Harlander (am Ball) ist in der Winterpause vom Regionallisten aus Hankofen zurückgekehrt. – Foto: Paul Hofer
FCT: Ein Rückkehrer & ein Knipser in der Hinterhand machen Hoffnung
Teisbach optimistisch vor dem Start in die Restsaison der Landesliga Mitte
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die Ausbeute lässt bisher zu wünschen übrig, aber noch ist nichts verloren: Aufsteiger FC Teisbach hat im Frühjahr noch alle Chancen, den Klassenerhalt in der Landesliga Mitte zu schaffen. Am kommenden Sonntag startet der FCT mit dem Topspiel-Highlight gegen die SpVgg Landshut in die Restsaison. Wie ist die Lage wenige Tage vorm Restart beim Klub aus dem Gemeindeteil der Stadt Dingolfing? Wir haben beim Sportlichen Leiter Kurt Steinberger nachgefragt.
Die Ausgangslage hätte durchaus besser sein können, doch kurz vor der Winterpause lief nicht mehr viel zusammen. Die letzten vier Partien 2025 verlor der FCT allesamt. Mit zwölf Punkten auf der Habenseite mussten die Teisbacher überwintern. Zum Glück aus Sicht des Neulings waren allerdings zwei Teams noch sparsamer, was das Einsammeln von Zählbarem betrifft. Roding (10 Punkte) und Kosova Regensburg (11) belegen die direkten Abstiegsplätze. Deshalb lautet das primäre Ziel aus Teisbacher Sicht: "Wir wollen den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen vergrößern", betont Steinberger. Das Erreichen der Relegation wäre ein Etappenziel, doch auch der direkte Klassenerhalt ist keineswegs ein aussichtsloses Unterfangen bei fünf Punkten Rückstand ans rettende Ufer.
Trotz magerer Ausbeute: Das rettende Ufer ist nicht weit weg...
Das Unternehmen Nichtabstieg gehen die Teisbacher aufgrund einer sehr ordentlichen Vorbereitung optimistisch an. "Die Jungs arbeiten alle hart an sich, die Kadermischung aus talentierten Youngstern und erfahrenen Akteuren passt aus unserer Sicht sehr gut. Zudem konnte das Trainerteam in einem viertägigen Trainingslager in Golling in der Nähe von Salzburg, an dem 22 Spieler teilnahmen, gezielt und intensiv arbeiten. Auch die Testspiele waren im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend", zieht Steinberger ein kurzes Fazit über die vergangenen, intensiven Wochen.
An Startschwierigkeiten wie zu Beginn der Saison, als der FCT mit den gestiegenen Anforderungen nach dem Aufstieg noch fremdelte und es bis zum zehnten Spieltag dauerte, ehe der ersehnte erste Sieg unter Dach und Fach war, glaubt Kurt Steinberger nicht: "Jeder Spieler ist inzwischen in der Landesliga angekommen. Und in den vergangenen Jahren ist uns in der zweiten Saisonhälfte immer ein Leistungssprung gelungen. Deshalb blicken wir sehr optimistisch auf das Frühjahr."
Wie ein Neuzugang: Lukas Meindl (re.) wird aller Voraussicht nach im Frühjahr sein Comeback geben nach Kreuzbandriss. – Foto: Werner Kroiß
Die Teisbacher Hoffnungen nähren auch zwei Rückkehrer: Valentin Harlander
läuft ab sofort wieder für den FCT auf. Der 24-Jährige konnte in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Hankofen reichlich Bayernliga- und Regionalliga-Erfahrungen sammeln, die er freilich gewinnbringend mit einfließen lassen soll. "Valentin hat keine Anlaufzeit gebraucht und sich sofort wieder super integriert"
, lobt Steinberger. Und dann haben die Teisbacher ja noch einen Goalgetter in der Hinterhand: Lukas Meindl
, der vergangene Saison satte 24 Treffer zum Meistertitel in der Bezirksliga West beisteuerte, ist nach seinem Kreuzbandriss bald wieder einsatzfähig. "Lu ist auf dem besten Weg zurück zu alter Stärke. Er wird noch ein bissl Zeit brauchen, aber er wird uns im Frühjahr sicher weiterhelfen können"
, so Steinberger, der mit seinen Kollegen im Hintergrund eifrig an einer Trainerlösung für die kommende Saison bastelt.
Bekanntlich werden sich Cheftrainer Florian Baumgartl
und auch sein spielender Assistenzcoach Florian Wischinski
im Sommer verabschieden. "Gespräche mit potentiellen Kandidaten laufen, aber das ist im Moment noch zweitrangig. Der Fokus liegt voll und ganz auf einer erfolgreichen Rest-Rückrunde"
, erklärt Steinberger abschließend. Die Konzentration gilt der "Spiele" am Sonntag. Vielleicht ist ja gleich gegen den klaren Meisterschaftsfavoriten eine Überraschung drin, die viel Rückenwind gibt für die kommenden Herausforderungen...