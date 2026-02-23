FCT: Ein Rückkehrer & ein Knipser in der Hinterhand machen Hoffnung Teisbach optimistisch vor dem Start in die Restsaison der Landesliga Mitte von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Valentin Harlander (am Ball) ist in der Winterpause vom Regionallisten aus Hankofen zurückgekehrt. – Foto: Paul Hofer

Die Ausbeute lässt bisher zu wünschen übrig, aber noch ist nichts verloren: Aufsteiger FC Teisbach hat im Frühjahr noch alle Chancen, den Klassenerhalt in der Landesliga Mitte zu schaffen. Am kommenden Sonntag startet der FCT mit dem Topspiel-Highlight gegen die SpVgg Landshut in die Restsaison. Wie ist die Lage wenige Tage vorm Restart beim Klub aus dem Gemeindeteil der Stadt Dingolfing? Wir haben beim Sportlichen Leiter Kurt Steinberger nachgefragt.

Die Ausgangslage hätte durchaus besser sein können, doch kurz vor der Winterpause lief nicht mehr viel zusammen. Die letzten vier Partien 2025 verlor der FCT allesamt. Mit zwölf Punkten auf der Habenseite mussten die Teisbacher überwintern. Zum Glück aus Sicht des Neulings waren allerdings zwei Teams noch sparsamer, was das Einsammeln von Zählbarem betrifft. Roding (10 Punkte) und Kosova Regensburg (11) belegen die direkten Abstiegsplätze. Deshalb lautet das primäre Ziel aus Teisbacher Sicht: "Wir wollen den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen vergrößern", betont Steinberger. Das Erreichen der Relegation wäre ein Etappenziel, doch auch der direkte Klassenerhalt ist keineswegs ein aussichtsloses Unterfangen bei fünf Punkten Rückstand ans rettende Ufer.





Trotz magerer Ausbeute: Das rettende Ufer ist nicht weit weg...



Das Unternehmen Nichtabstieg gehen die Teisbacher aufgrund einer sehr ordentlichen Vorbereitung optimistisch an. "Die Jungs arbeiten alle hart an sich, die Kadermischung aus talentierten Youngstern und erfahrenen Akteuren passt aus unserer Sicht sehr gut. Zudem konnte das Trainerteam in einem viertägigen Trainingslager in Golling in der Nähe von Salzburg, an dem 22 Spieler teilnahmen, gezielt und intensiv arbeiten. Auch die Testspiele waren im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend", zieht Steinberger ein kurzes Fazit über die vergangenen, intensiven Wochen.







An Startschwierigkeiten wie zu Beginn der Saison, als der FCT mit den gestiegenen Anforderungen nach dem Aufstieg noch fremdelte und es bis zum zehnten Spieltag dauerte, ehe der ersehnte erste Sieg unter Dach und Fach war, glaubt Kurt Steinberger nicht: "Jeder Spieler ist inzwischen in der Landesliga angekommen. Und in den vergangenen Jahren ist uns in der zweiten Saisonhälfte immer ein Leistungssprung gelungen. Deshalb blicken wir sehr optimistisch auf das Frühjahr."

Wie ein Neuzugang: Lukas Meindl (re.) wird aller Voraussicht nach im Frühjahr sein Comeback geben nach Kreuzbandriss. – Foto: Werner Kroiß