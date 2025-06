FCSP-Präsidiumsteam für die Wahl am 15. November komplett

Jochen Winand begleitet Oke Göttlich seit seiner ersten Wahl zum Präsidenten im Jahr 2014. Winand fungiert als Bindeglied in die Landespolitik, betreut die zukunftsweisenden infrastrukturellen Projekte des Vereins und ist seit mehr als zehn Jahren eine vertrauensvolle Konstante im Präsidium des Vereins.



Seit einem Jahr bzw. zwei Jahren bringen Luise Gottberg und Hanna Obersteller ihr Fachwissen in das Gremium ein. Künftig soll Obersteller im Präsidium in der Säule Wirtschaft mit den Bereichen Finanzen, Personal und Organisationsentwicklung verantwortlich sein, Gottberg in der Säule Verein mit den Bereichen Recht, Mitglieder und Fans. Der Säule Sport steht weiter Oke Göttlich vor.



„Der Verein steht für eine besondere Verbindung von Profi-Fußball, sozialgesellschaftlichem Engagement und finanzieller Solidität, die moderne und alternative Impulse zulässt“, betont die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Kathrin Deumelandt. „Für diesen Weg brauchen wir Fachwissen, Kontinuität und Verbundenheit, um den FC St. Pauli auf Kurs halten zu können. Daher freuen wir uns sehr, dass sich Luise, Hanna und Jochen weiter für unseren Verein in Teilzeit wie ehrenamtlich engagieren.“



Dank an Esin Rager



Nicht mehr zur Wahl tritt Esin Rager an. Sie ist seit 2021 Vize-Präsidentin und Gründungsmitglied der Genossenschaft FCSP eG 2024. Esin Rager engagiert sich ab Mitte November als Stiftungsrätin für ein neues Handlungsfeld der Stiftung Kultur Palast Hamburg und widmet sich weiterhin ihren unternehmerischen Tätigkeiten. Beim FC St. Pauli bleibt sie als enge Beraterin des Präsidiums sowie als Mitglied aktiv.

Präsident Göttlich dankt Rager für ihren großen Einsatz im Sinne der Nachhaltigkeit für den FC St. Pauli, der ihren eingeschlagenen erfolgreichen Weg fortsetzen will. “Esin hat diesen Verein mit ihrer Expertise im Themenfeld Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft erhebliche Schritte nach vorne entwickelt. Durch sie wurde die Abteilung Strategie, Veränderung, Nachhaltigkeit unter Leitung von Franziska Altenrath aufgebaut, die dafür Sorge trägt, dass Entscheidungen innerhalb des Vereins weiterhin immer auch unter dem Gesichtspunkt der ökologischen und gesellschaftlichen Komponente betrachtet werden. Danke liebe Esin, dass du dich nachhaltig um den FC St. Pauli verdient gemacht hast und uns auch auf menschlicher Ebene bereichert hast”, unterstreicht Oke Göttlich das Wirken Ragers.



Mitgliederversammlung im November



Die Kandidat*innen für das Präsidiumsteam werden sich am 15. November auf der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli zur Wahl stellen, damit die Mitglieder entscheiden können.