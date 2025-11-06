FCSP-Genossenschaft übernimmt offiziell Mehrheit am Millerntor-Stadion

Die FCSP eG hat in den vergangenen Monaten mehr als 22.000 Mitglieder gewonnen und Anteile im Gesamtwert von rund 29 Millionen Euro gezeichnet. Mit der Übernahme der Stadiongesellschaft ist ein zentraler Schritt vollzogen, um die Zukunft des Millerntors dauerhaft in den Händen der FCSP-Gemeinschaft zu sichern.
„Wir freuen uns über die riesige Unterstützung für die Genossenschaft, für die Idee eines anderen Fußballs und eines anderen Wirtschaftens“, erklärt Andreas Borcherding, Vorstandsvorsitzender der FCSP eG. „Wir sind sehr froh, nun auch diesen Schritt vollzogen zu haben, damit die Genossenschaft die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernehmen konnte.“
Wilken Engelbracht, Mitglied im Aufsichtsrat der FCSP eG und Kaufmännischer Geschäftsleiter des FCSP eV, betont, dass der Verein nun aus eigenen Kräften wichtige Investitionen voranbringen könne. Konkret geht es dabei u.a. um den Ausbau des Leistungszentrums an der Kollaustraße. Konkrete Zahlen wird Engelbracht bei der Mitgliederversammlung des FCSP eV am 15. November präsentieren.
Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, unterstreicht die symbolische Bedeutung der Übernahme des Stadions durch die Genossenschaft: „Wir haben bewiesen, dass ein anderer Fußball und eine andere Finanzierung möglich sind. Ein solidarisches und nachhaltiges Wirtschaften ist auch im Profi-Fußball möglich– genauso wie die Beteiligung von vielen Menschen, die Mitverantwortung übernehmen.“
Die Genossenschaft war im Frühjahr 2024 gegründet worden, um das Stadion langfristig in der Hand der FCSP-Gemeinschaft zu sichern und gleichzeitig neue Wege solidarischer Finanzierung und Mitbestimmung im Profifußball zu beschreiten.