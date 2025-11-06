– Foto: FCSP

FCSP-Genossenschaft übernimmt offiziell Mehrheit am Millerntor-Stadion Historischer Schritt für den FC St. Pauli vollzogen

Es ist für den FC St. Pauli ein historischer Moment: Die Football Cooperative St. Pauli eG ist ab sofort Mehrheitseigentümerin des Millerntor-Stadions. Am Donnerstag (6.11.) wurde der Mehrheitserwerb an der Millerntor Stadion Betriebsgesellschaft (MSB) notariell beurkundet. Damit gehört das Herzstück des Vereins nun offiziell der Genossenschaft - und damit ihren Mitgliedern.

Die FCSP eG hat in den vergangenen Monaten mehr als 22.000 Mitglieder gewonnen und Anteile im Gesamtwert von rund 29 Millionen Euro gezeichnet. Mit der Übernahme der Stadiongesellschaft ist ein zentraler Schritt vollzogen, um die Zukunft des Millerntors dauerhaft in den Händen der FCSP-Gemeinschaft zu sichern. „Wir freuen uns über die riesige Unterstützung für die Genossenschaft, für die Idee eines anderen Fußballs und eines anderen Wirtschaftens“, erklärt Andreas Borcherding, Vorstandsvorsitzender der FCSP eG. „Wir sind sehr froh, nun auch diesen Schritt vollzogen zu haben, damit die Genossenschaft die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernehmen konnte.“

Wilken Engelbracht, Mitglied im Aufsichtsrat der FCSP eG und Kaufmännischer Geschäftsleiter des FCSP eV, betont, dass der Verein nun aus eigenen Kräften wichtige Investitionen voranbringen könne. Konkret geht es dabei u.a. um den Ausbau des Leistungszentrums an der Kollaustraße. Konkrete Zahlen wird Engelbracht bei der Mitgliederversammlung des FCSP eV am 15. November präsentieren. „Beteiligung und Mitverantwortung“