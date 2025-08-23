FCSG VS YB FRAUEN TRENNTEN SICH 1:1 ZUM AUFTAKT

Zuschauerzahl: 698

Schiedsrichter: Elmedin Aliji

Die neue Saison der AXA Women’s Super League startete für die Frauen des FC St. Gallen und des BSC Young Boys mit einer Punkteteilung. Vor 698 Zuschauern im traditionsreichen Espenmoos lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Der FC St. Gallen erwischte die bessere erste Halbzeit. Nach einigen Vorstößen gelang den Ostschweizerinnen in der 36. Minute die verdiente Führung: Yael Aeberhard schloss einen gelungenen Angriff mit Übersicht ab und traf zum 1:0. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Bern entschlossener zurück. Bereits in der 50. Minute gelang Stéphanie Waeber der Ausgleichstreffer zum 1:1. YB drängte in der Folge auf den Führungstreffer, doch auch die St. Gallerinnen blieben mit schnellen Umschaltmomenten gefährlich. Trotz Chancen auf beiden Seiten fiel kein weiteres Tor.

Am Ende trennten sich die beiden Teams leistungsgerecht mit 1:1. Während St. Gallen auf eine starke erste Halbzeit zurückblicken kann, bewies YB Moral und sicherte sich durch die frühe Antwort nach der Pause einen verdienten Punkt.