FCS-Zweite startet am Samstag in die Hallenrunde

Für das Saarlandliga-Team des 1. FC Saarbrücken geht es am Samstag mit der Hallenrunde los. Das Team von Trainer Sammer Mozain nimmt am Davys PINSA-Cup des FV 09 Schwalbach teil. Das Turnier wird in der Jahnsporthalle (Hauptstr.) ausgetragen und wird am Sonntag mit den Finalspielen beendet. Das FCS-Team startet in der Vorrunden-Gruppe B und trifft dabei zunächst auf den Verbandsligisten SV Friedrichweiler. Die Partie soll um 13.36 Uhr beginnen. Zweiter Gegner um 15.16 Uhr ist Bezirksligist DJK Saarwellingen, bevor es um 16.28 Uhr noch gegen den Landesligisten SSV Paschten geht. "Wir haben Gegner aus drei unterschiedlichen Klassen, aber in der Halle kommt es ja nicht auf die Ligazugehörigkeit an. Wir werden die Turniere vorwiegend mit jüngeren Kaderspielern bestreiten, die sich dadurch über die lange Winterpause fit halten sollen. Die Masters-Qualifikation steht nicht zur Debatte, wir wollen Spaß haben und uns bewegen.", sagte der Trainer am Freitag. Mateo Schulze ist weiter im Aufbau, Gianluca Lo Scrudato hat eine leichte Schulterverletzung. "Die beiden hätten in der Halle aber sowieso nicht gespielt, so dass sie ihre Verletzungen auskurieren können", sagt der Trainer.