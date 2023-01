FCS-Zweite schon in der Vorrunde raus 1.FC Saarbrücken: Zweite verpasst nach zwei Spielen Quali für Finaltag

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken ist am Samstag bereits in der Vorrunde des 37. Kurt-Doub-Gedächtnisturniers ausgeschieden. Zwei Niederlagen führten zum vorzeitigen Scheitern. Am Mittwoch steht das erste Testspiel im Freien an.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken musste beim Hallenturnier des SV Auersmacher, das in der Spiel- und Sporthalle in Kleinblittersdoirf ausgetragen wird, früh die Segel streichen. Da die Zweite des Verbandsligisten SV Hellas Bildstock nicht antrat, musste das Team von Trainer Sammer Mozain nur zwei Spiele bestreiten - und verlor beide. Zunächst gab es gegen den Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen eine 3:5-Niederlage, danach stand das zweite Spiel gegen den Ligakonkurrenten FC Phönix Kleinblittersdorf lange auf des Messers Schneide, wurde aber mit 3:4 verloren. Beide Sieger zogen in die Zwischenrunde am Sonntag ein. RPS-Oberligist SV Auersmacher schaffte den Sprung in die Zwischenrunde, Oberligist FSV Jägersburg zog seine Teilnahme zurück.