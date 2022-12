FCS-Zweite problemlos weiter 1.FC Saarbrücken: Gruppensieger in der Vorrunde beim SSV Saarlouis

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat beim Hallenturnier des SSV Saarlouis am Freitaagabend problemlos mit vier Siegen die Zwischenrunde erreicht. Diese findet am Sonntag statt und startet zeitlich parallel zum WM-Finale.

Die Landesliga-Truppe des 1. FC Saarbrücken hat am Freitagabend fast mühelos die Vorrundengruppe A beim Hallenturnier des SSV Saarlouis gewonnen. Zunächst bezwang das Team von Trainer Sammer Mozain, der selbst mitspielte, den Kreisligisten SC Fenne mit 7:1. Im zweiten Spiel konnte die FSG Bous, der frühere Verein des Trainers, ebenfalls deutlich mit 6:1bezwungen werden. Das beste Spiel gab es dann gegen den Bezirksligisten VfB Differten, der lange gut mithielt und dann doch noch 5:2 bezwungen wurde. Im letzten Gruppenspiel ging es sowohl für den schwersten Gruppengegner, Verbandsligist SV Rohrbach, als auch für die Malstatter nur noch um die ehre, denn beide waren für die Zwischenrunde qualifiziert. "Wir wollten auch dieses Spiel gewinnen. Wir haben eine gute Vorrunde gespielt, jetzt warten wir mal unsere Gegner ab und dann werden wir sehen, mit welchem Team wir antreten. Wir können auch etwas kicken, so dass wir in der nun folgenden Dreier-Gruppe auch nicht chancenlos sind", sagte Mozain abschließend. Der mittlerweile vom früheren FCS-Spieler trainierte SV Rohrbach wurde dann auch noch mit 6:0 bezwungen., Mit dem Veranstalter SSV Saarlouis steht der zweite Zwischenrundengegner fest. Dieses Spiel endet, wenn der Zeitplan eingehalten wird, um 17.41 Uhr. Vier Minuten später läuft in Doha die reguläre Spielzeit beim WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien ab. Mozain lobte auch die FCs-Fans, die in der Halle ein Spektakel veranstalteten. "Wir sind froh für diese Unterstützung und hoffen, dass sie auch am Sonntag kommen und uns anfeuern". Das erste Zwischenrundenspiel mit FCS-Beteiligung beginnt um 16.16 Uhr.