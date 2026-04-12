FCS-Zweite jetzt Zweiter

– Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

In einem denkwürdigen Saarlandliga-Spiel konnte die Zweite des 1. FC Saarbrücken nach deutlichem Rückstand beim SV Rot-Weiß Hasborn noch die Punkte holen und setzte sich mit 6:4 (2:3) im Waldstadion durch. Da Jägersburg nach der 0:2 (0:2)-Niederlage der Zweiten der SV Elversberg zur Meisterschaft und zum damit verbundenen Oberliga-Aufstieg gratulierte, ist das FCS-Team nun Zweiter. Das würde am Saisonende zur Relegationsrunde um den Oberliga-Aufstieg führen.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag mit dem 6:4 (2:3)-Auswärtssieg beim SV Rot-Weiß Hasborn den FSV Jägersburg auf Rang Zwei der Schröder-Saarlandliga abgelöst. Dabei gingen die Malstatter durch Leo Sahin früh in Führung (5.). "Wir haben dann aber die Linie ein wenig verloren und der etwas überforderte Schiedsrichter hat seinen Teil zur Hasborner Führung beigetragen, sie bekamen in kurzer Zeit zwei Elfer, die auch beide rein gehen", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain zur Anfangsphase des Spiels, das im Waldstadion des Tholeyer Gemeindeteils ausgetragen wurde. Zunächst traf Niclas Michael Scholl zum Ausgleich (8.), dann verwandelte verwandelte Johannes Gemmel zwei Foulelfmeter (10. und 23.). "Wir haben dann zu einem für uns günstigen Zeitpunkt des Anschlusstor gemacht, so dass wir mit diesem wichtigen psychologischen Vorteil in die Kabine gegangen sind", freute sich Mozain über das 3:2 durch Winter-Neuzugang Alex Styben (45.). "Danach waren wir drückend überlegen, haben wie sie förmlich überrannt, in 23 Minuten vier Treffer aus dem Spiel erzielt", war Mozains Kommentar zum zweiten Durchgang. Jael Mutombo Nyota (58.), Alex Styben (72.), und die eingewechselten A-Juniorten Finn Rupp (74.) und Nils Krämer (81.) drehten die Partie komplett. Den letzten nur noch statistisch wichtigen Treffer erzielte Michael Thomas Rauber in der Schlussminute. Ein Sonderlob verdiente sich Luca Wollschläöger aus dem Drittliga-Kader, auch wenn er kein Tor erzielte. "Er hat sich ganz professionell verhalten, war sofort eingebunden und hat die anderen auf dem Feld mitgerissen, das war vorbildhaft, so stellen wir uns das vor, wenn wir Spieler von der Ersten bekommen. Da war keine Arroganz oder Überheblichkeit, er hat sich super eingebracht", lobte Mozain den 23-jährigen.

So haben sie gespielt...