FCS-Zweite holt die Derby-Punkte

Nachdem sich der FSV Jägersburg erneut den zweiten Platz in der Saarlandliga sicherte, stand am Freitag in einem vorgezogenen Spiel noch der stadtinterne Kampf um Platz Drei aus. Dabei konnten sich die Gäste vom 1. FC Saarbrücken II beim SC Halberg Brebach mit 1:0 (0:0) durchsetzen.
Der SC Halberg Brebach geht mit einer Heimniederlage in die Sommerpause. Nachdem der FSV Jägersburg das Rennen um Platz Zwei in der Saarlandliga für sich entschieden hat, ging es im Saarbrücker Stadtderby gegen die Zweite des 1. FC Saarbrücken noch um den eher unbedeutenden dritten Platz. Damit verbunden war dann aber auch die beste Platzierung eines Teams aus der Landeshauptstadt. Die "Saarbrücker Stadtmeisterschaft" holten sich die Drittliga-Reservisten durch einen 1:0 (0:0)-Sieg. Torschütze des Abends war der kurz zuvor eingewechselte Tim Kloster (68.)
Halberg-Trainer Günter Erhardt meinte nach dem Spiel: "Uns fehten in der Schlußphase der Runde einige wichtige Spieler, so hatten wir auch heute wieder Personalprobleme. Wir haben im ersten Durchgang einige klare Chancen liegen gelassen. Es war bis zur Halbzeit ein gutes Saarlandligaspiel, danach haben wir etwas nachgelassen, weil uns Leute fehlten".
Sammer Mozain vom 1. FC Saarbrücken meinte: "Alles was war zählt jetzt nicht mehr, wir sind Dritter, das ist besser als wir es vor der Runde erwartet hätten. Wir haben einen Super-Abschluss gemacht, dazu noch mit einem Derbysieg auswärts. Somit haben wir Platz Drei gesichert. Ich bin richtig stolz auf mein Team. Die Entwicklung war extrem gut, darauf können wir in der neuen Runde aufbauen. Wir haben Spiele gewonnen, wo wir nicht damit gerechnet hätten, andererseits geben wir Punkte her, die manche schon fest eingeplant haben. Aber als Dritter von achtzehn hast Du mehr richtig als falsch gemacht. Wir sind am Ende zufrieden. Wir werden nun nur noch punktuelle Änderungen vornehmen, um das Niveau zu halten".
Das FCS-Team bleibt auf jeden Fall Dritter, Brebach kann noch zwei Plätze abrutschen, wenn Palatia Limbach (beim FV 09 Schwalbach), und TuS Herrensohr (zu Hause gegen den SC Reisbach) ihre Pfingstsonntag-Spiele gewinnen.