FCS-Zweite holt die Derby-Punkte SC Halberg Brebach: "Spiel um Platz Drei" ging an die Gäste von Horst Fried · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

Tim Kloster traf sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum Siegtreffer für den 1. FC Saarbrücken II – Foto: Verein

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Nachdem sich der FSV Jägersburg erneut den zweiten Platz in der Saarlandliga sicherte, stand am Freitag in einem vorgezogenen Spiel noch der stadtinterne Kampf um Platz Drei aus. Dabei konnten sich die Gäste vom 1. FC Saarbrücken II beim SC Halberg Brebach mit 1:0 (0:0) durchsetzen.

Der SC Halberg Brebach geht mit einer Heimniederlage in die Sommerpause. Nachdem der FSV Jägersburg das Rennen um Platz Zwei in der Saarlandliga für sich entschieden hat, ging es im Saarbrücker Stadtderby gegen die Zweite des 1. FC Saarbrücken noch um den eher unbedeutenden dritten Platz. Damit verbunden war dann aber auch die beste Platzierung eines Teams aus der Landeshauptstadt. Die "Saarbrücker Stadtmeisterschaft" holten sich die Drittliga-Reservisten durch einen 1:0 (0:0)-Sieg. Torschütze des Abends war der kurz zuvor eingewechselte Tim Kloster (68.) Halberg-Trainer Günter Erhardt meinte nach dem Spiel: "Uns fehten in der Schlußphase der Runde einige wichtige Spieler, so hatten wir auch heute wieder Personalprobleme. Wir haben im ersten Durchgang einige klare Chancen liegen gelassen. Es war bis zur Halbzeit ein gutes Saarlandligaspiel, danach haben wir etwas nachgelassen, weil uns Leute fehlten".