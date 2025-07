FCS-Zweite gewinnt Saarlandliga-Eröffnung 1. FC Saarbrücken: Aufsteiger setzt sich mit 2:1 bei Borussia durch Verlinkte Inhalte Schröder-Liga Saar Niklas Backes

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat das Auftaktspiel zur Schröder-Saarlandliga im Neunkircher Ellenfeld als Gast von Borussia Neunkirchen mit 2:1 (1:0) gewonnen.

Das Eröffnungsspiel der neuem Saison in der Schröder-Saarlandliga fand am Freitagabend im Neunkircher Ellenfeld-Stadion vor würdigem Rahmen statt. Rund 1.000 Zuschauer waren auf den denkmalgeschützten Tribünen verteilt, um die Partie zwischen dem Ex-Bundesligisten Borussia Neunkirchen und dem Aufsteiger 1. FC Saarbrücken II zu verfolgen. Die Gastgeber begannen stark, konnten den Anfangsdruck trotz feldüberlegenheit aber nicht bis zur Pause durchziehen.

Die Gäste nutzten eine der wenigen Chancen durch Niklas Schiller (23.) zur Pausenführung. Neunkirchen begann die zweite Hälfte genauso stark wie die Erste, aber diesmal erfolgreicher. Niklas Backes traf prompt zum Ausgleich (46.). Die Platzherren hatten auch in der Folge mehr vom Spiel, den entscheidenden Treffer machten aber die Saarbrücker. Lukas Feka traf in der 73. Minute zur Entscheidung und machte sein Team zum ersten Tabellenführer der neuen Runde. Am Ende häuften sich die Borussen-Chancen, doch der jetzt überragende Ricco Cymer verhinderte mehrfach den fälligen Ausgleich.

FCS-Trainer Sammer Mozain sagte nach dem Spiel: "Wir werden in der Saarlandliga niemanden an die Wand spielen wie es in den anderen Ligen der Fall war. Wir müssen in jedem Spiel bereit sein, bis zum Ende zu kämpfen und konzentriert zu bleiben. Wir haben heute alles rausgehauen. Wir haben in den richtigen Momenten zugestochen. Ich denke, dass es nicht ganz unverdient war. Es war das erste Saarlandliga-Spiel für die eisten meiner Spieler, keiner wollte Fehler machen. Beide Teams waren abwartend. Wir wollten mutiger sein im zweiten Durchgang, bekommen dann den Nackenschlag direkt nach der Pause. Es gab viele gute Momente, auf die wir aufbauen müssen. Wir haben aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Es war klar, dass wir nicht alles verteidigen, wir haben uns im Zweikampf klasse verhalten. Und wir haben den besten Torwart der Liga, der uns heute den Sieg gerettet hat".

Borussen-Trainer Jan Berger meinte: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten 70 bis 80 Prozent Ballbesitz, haben daraus aber zu wenig gemacht, während sie aus drei Chancen zwei Tore machen. Wir hatten schon Niederlagen, wo ich mich ärgerte, weil wir nicht schlecht waren. Sie haben sich das erarbeitet, erkämpft. Ich fand auch die 90 Minuten von uns sehr gut. Wir wollten nochmal alles probieren, machen schnell das Tor und bekommen dann durch eine Unachtsamkeit das 1:2. Der FCS hat sich den Sieg erarbeitet, sie waren die effektivere Mannschaft. Unser Kader bleibt für Mittwoch unverändert".