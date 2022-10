FCS zu Hause gefordert 1.FC Saarbrücken: FSV Zwickau kommt als Abstiegskandidat

Der 1. FC Saarbrücken empfängt den FSV Zwickau am Samstag um 14 Uhr im Ludwigspark-Stadion (Camphauser Str.). Für Rüdiger Ziehl soll es der einzige Aufenthalt auf der Trainerbank sein, in der kommenden Woche soll der neue Übungsleiter vorgestellt werden.

Nach einer ereignisreichen Woche steht für den 1. FC Saarbrücken wieder derLigabetrieb im Blickpunkt. Am zwölften Spieltag der Drittliga-Saison 2022/2023treffen die Blau-Schwarzen zu Hause auf den FSV Zwickau. Die Partie wird am Samstag um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion angepfiffen. ImVorverkauf wurden rund 6000 Tickets abgesetzt. Die Gäste aus Sachsen habenin den bisherigen elf Spielen elf Punkte eingefahren und stehen auf dem 15.Tabellenplatz.„Man schaut aus dem Saarland nicht so oft Richtung Zwickau, aber es ist nichtmehr die Mannschaft, die nur mit langen Bällen agiert. Sie haben viele kleinereSpieler in ihren Reihen und insgesamt eine gute Drittligaqualität“, sagteInterimstrainer Rüdiger Ziehl. Neben Adriano Grimaldi und Dominik Ernst (beideReha) fällt auch Frederik Recktenwald (Erkältung) aus. Hinter den Einsätzen von Steven Zellner und Julius Biada steht zudem ein Fragezeichen. „Wir konnten am