FCS zieht in Osnabrück den Kürzeren 1. FC Saarbrücür ken: Erste Liga-Niedeelage für Saarländer

Der 1. FC Saarbrücken musste am 3. Spieltag die erste Niederlagen einstecken. Beim VfL Osnabrück unterlag der FCS mit 2:0 (0:0).

In der Startelf gab es keine Änderungen im Vergleich zum Pokalauftritt gegen Magdeburg. Und an der stimmungsvollen Bremer Brücke ging es direkt intensiv los. Die Hausherren erarbeiteten sich durch Henning den ersten Versuch. Sein Abschluss aus spitzem Winkel klatschte ans Aluminium (4.). Dann war der FCS am Zug. Civeja schlug einen Freistoß mit Schnitt Richtung Tor. Keiner kam ran, Keeper Jonsson klärte zur Ecke (6.). Die wurde richtig gefährlich. Wieder brachte Civeja den Ball nach innen, Wilhelm köpfte haarscharf vorbei (7.).

In der Folge wurde es in den Strafräumen ruhiger. Beide Defensivreihen arbeiteten gut gegen den Ball. Nach einer guten halben Stunde konnte der VfL jedoch etwas Übergewicht gewinnen und kam gleich zu drei Abschlüssen binnen weniger Minuten. Nach einer Kammerbauer-Ecke scheiterte Jacobsen zunächst an Menzel (37.). Der Schlussmann packte auch beim Distanz-Versuch von Kehl sicher zu (38.). Zudem zielte nochmals Jacobsen aus 17 Metern knapp vorbei (39.).

Doch auch die Blau-Schwarzen zeigten sich nochmals in der Offensive. Rizzuto führte einen Einwurf geschickt auf Pick aus. Der flankte direkt Richtung zweiten Pfosten. Jonsson segelte unter dem Ball durch, irritierte Brünker damit aber genug, sodass dieser neben das Tor köpfte (40.).

Der zweite Durchgang knüpfte nur kurz an die Schlussphase der ersten Halbzeit an. Kehl versuchte sich von der Strafraumkante, schoss jedoch am langen Eck vorbei (49.). Danach folgte eine wilde Partie ohne wirkliche Chancen, aber mit aktiveren Osnabrückern.

Schwartz versuchte mit einem Doppelwechsel, Rabihic und Elongo-Yombo kamen für Civeja und Pick, mehr Zugriff zu bekommen (65.). Das gelang nicht. Aber die Gastgeber belohnten sich für ihren Einsatz. Menzel parierte einen Freistoß von Kehl zunächst noch stark zur Ecke (78.). Die brachte dann die Führung. Christensen war der Vorlagengeber und Jacobsen wuchtete per Kopf ein (78.).

Es folgte der zweite Doppelwechsel beim FCS. Baumann und Multhaup ersetzten Krahn und Zeitz (83.). Die Schlussoffensive kam jedoch nicht zum Tragen, da Christensen mit Spielfortsetzung den Ball nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus 20 Metern zum 2:0 ins kurze Eck setzte (84.).

Schwartz zog mit Schmidt für Brünker noch seine letzte Option (87.). Doch es sollte keine Möglichkeit mehr auf den Anschluss geben. So blieb es beim Sieg der Gastgeber und der ersten Liga-Niederlage für den FCS in der neuen Saison.

FCS-Trainer Alois Schwrtz sagte " Wir hatten zwei verschiedene Mannschaften auf dem Platz. In der ersten Halbzeit war es noch ganz in Ordnung, wir hatten gute Momente, kamen auch zu Chancen, das Eckballverhältnis war ausgeglichen. Wir hatten Ruhe im Spielaufbau. Dann kam die schlechte Hälfte, wir haben alle Zweikämpfe verloren, kassieren zehn oder mehr Ecken, dass da mal eine durchgeht ist kein Wunder. Wir haben quasi gar nicht stattgefunden. Wir haben viele Bälle unnötig verloren, auch zu Ecken. Man merkt, dass einer wie Patrick Sontheimer fehlt, aber wir holen nur jemanden, der uns sofort weiterbringt. Viele haben erst später angefangen zu trainieren und kommen jetzt zurück.

VfL-Trainer Timo Schulz sagte: "ich finde das bemerkenswert, vorigen Donnerstag zählten wir zu den Abstiegskandidaten wenn wir gegen Saarbrücken verlieren, jetzt wird die Frage nach derPerspekrive nach oben gestellt. Wir sollten da mal ein paar Spiele abwarten. Wir werden trotz des Sieges morgen auslaufen, am Dienstag trainieren und uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Wir hatten nach der elften Ecke den ersten Treffer, da müssen wir halt noch mehr Ecken treten, da steht ja auch ein Gegner auf dem Platz. Wir waren heute da, als es drauf ankam. Wir haben auch Treffer durch Einwechselspieler erzielt, wir konnten das Niveau und die Qualität also hoch halten, es freut einen, wenn dann diejenigen, die reinkommen, eine Belebung bringen. Aber es war aufgrund der ersten Hälfte dennoch kein Selbstgänger.

Der 1. FC Saarbrücken bestreitet sein nächstes Ligaspiel am kommenden Samstag um 14 Uhr im heimischeLudqigspark gegen den FC Erzgebirge Aue. Die Niedersachsen haben gleichzeitig in Hannover das Gastspiel beim Aufsteiger TSV Havelse zu bestreiten.