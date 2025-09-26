FCS will Serie fortsetzen

Am Samstag (14 Uhr, BRITA-Arena, Berliner Str.) tritt der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden an. Cheftrainer Alois Schwartz erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen etablierten Drittligisten. Nach zuletzt vier Siegen in Folge soll die Serie fortgesetzt werden.

„Wir treffen auf eine gestandene Drittligamannschaft mit einer sehr starken Offensive“, betonte Schwartz im Vorfeld und fügte hinzu: „Wiesbaden hat Spieler, die in der Offensive sehr flexibel agieren – das ist schon eine gute Truppe.“

Personell muss der FCS im Vergleich zur Vorwoche einige Rückschläge verkraften. Linksverteidiger Niko Bretschneider war am vergangenen Wochenende in einen schweren Autounfall verwickelt. „Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert“, so Schwartz: „Aber er muss noch eingehend untersucht werden und steht erst einmal nicht zur Verfügung.“ Darüber hinaus fallen Philip Fahrner und Kai Brünker grippebedingt aus. Für die Startelfplanung hat der Cheftrainer mehrere Optionen im Blick: „Wir haben zwei Gedanken – ersetzen wir positionsgetreu eins zu eins, oder verändern wir etwas am System? Vorne haben wir genügend Optionen. Patrick Schmidt ist nah dran, Dominic Baumann bringt eine andere Note mit, und auch Luca Wollschläger ist sehr robust.“