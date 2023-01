FCS will Serie fortsetzen 1.FC Saarbrücken: MSV Duisburg kommt als erster Gast des Jahres

Die erste HeimpPartie des Jahres gegen den MSV Duisburg wird am Samstag um 14 Uhr im Ludwigspark-Stadion angepfiffen. Im Vorverkauf wurden

bereits mehr als 9.000 Tickets abgesetzt. „Es fühlt sich ein bisschen wie ein

Saisonstart an. Die Karten werden neu gemischt. Aber das gilt für alle Teams.

Wir hatten eine gute Vorbereitung und freuen uns auf die Begegnung“, sagte

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

Der Gegner steht mit derzeit 22 Zählern auf dem elften Tabellenplatz. „Es ist eine

gestandene Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Wenn sie ins Rollen

kommen, sind sie brandgefährlich. Aber wir wissen um unsere Qualitäten und

wollen einen aktiven Fußball auf den Platz bringen“, sagte Ziehl, der sich auch

über die Rückkehr von Adriano Grimaldi freute. „Er kann dem Spiel eine ganz

andere Note geben. Aber er hat viele Einheiten verpasst, deswegen bringt es

nichts, ihn von Beginn aufzustellen“, erklärte der Trainer.

Sturmtank Grimaldi meldete sich nach seiner Blessur während des

Trainingslagers wieder rechtzeitig fit. „Die Verletzung kam natürlich zu einem

ungünstigen Zeitpunkt, aber ich bin mittlerweile wieder auf der Höhe. Für einen

Joker-Einsatz reicht es auf jeden Fall. Es ist ohnehin nicht wichtig, wer beginnt,

sondern nur, dass wir am Ende drei weitere Punkte erreichen“, sagte Grimaldi.

Auch Luca Kerber steht nach auskurierten Knieproblemen wieder zur Verfügung.

Bei Julius Biada will der Trainer kurzfristig entscheiden, ob er bereits am

Samstag wieder zum Kader gehören wird. „Wir haben lange auf ihn gewartet, da

kommt es auf ein Spiel nicht an. Aber grundsätzlich wäre er ein Kandidat“, sagte

Ziehl, der neben den Langzeitverletzten Sebastian Jacob und Frederik

Recktenwald auch auf Julian Bauer und Dominik Becker verzichten muss. Zudem fehlt der wegen einem Gerichtsverfahren weiter freigestellte Tobias Schwede.