FCS will murig auftreten

Der 1. FC Saarbrücken startet am morgigen Freitag um 18:00 Uhr im heimischen Ludwigsparkstadion in die erste Runde des DFB-Pokals. Gegner ist der Zweitligist 1. FC Magdeburg. Die Partie ist mit gut 15.000 Zuschauern bereits fast ausverkauft – ein stimmungsvolles Pokalduell ist garantiert.

Cheftrainer Alois Schwartz blickt mit Vorfreude auf die Aufgabe: „Es ist ein toller Wettbewerb, wir gehen die Aufgabe voller Freude und mutig an. Wir erwarten einen sehr spielstarken Gegner mit außergewöhnlicher Qualität in der Offensive. Wir sind selbstbewusst, haben uns vier Punkte erspielt. Wir wissen, dass wir spielerisch zulegen müssen. Aber morgen wollen wir Freude zeigen und ohne Druck agieren. Es ist klar, dass wir sehr viel leiden müssen, aber darauf sind wir vorbereitet.“

Personell wird Schwartz weitestgehend auf den Kader setzen, der zuletzt gegen Viktoria Köln zur Verfügung stand. Lediglich hinter dem Einsatz von Florian Pick steht noch ein kleines Fragezeichen. „Wir sind noch nicht so eingespielt, wir brauchen noch etwas Zeit. Daher werden wir keine große Rotation vornehmen“, betonte der FCS-Trainer.