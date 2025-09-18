FCS will Englische Woche erfolgreich abschließen

Am siebten Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 trifft der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (Anstoß 19:00 Uhr) im Ludwigsparkstadion auf den 1. FC Schweinfurt. Nach den jüngsten Erfolgen möchte das Team von Cheftrainer Alois Schwartz die englische Woche mit einem Heimsieg abrunden. Rund 12.000 Zuschauer werden erwartet, darunter etwa 150 Gästefans.
„Wir haben aktuell 23 Spieler im Kader – eine komfortable, aber auch herausfordernde Situation“, erklärt Trainer Schwartz. „Es ist eine gute Basis, um in der Belastung dieser Wochen flexibel reagieren zu können. Auf der anderen Seite müssen wir auch die eine oder andere harte Entscheidung treffen“, fügte der Coach hinzu.
Den kommenden Gegner aus Schweinfurt unterschätzt man beim FCS keinesfalls. „Sie haben trotz bislang nur drei Punkten eine stabile Achse und zuletzt gegen Duisburg ein ordentliches Spiel gezeigt. Wir müssen mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft auftreten. In dieser Liga gilt: Wer einen Schritt weniger macht, hat das Nachsehen“, so Schwartz.
Nach den jüngsten Siegen spürt der Trainer eine positive Grundstimmung. „Im Fußball hängen Zustimmung und Kritik stark vom Ergebnis ab. Entscheidend ist für uns, dass wir im Hier und Jetzt konzentriert arbeiten – und das tun wir. Unser Ziel ist es, die englische Woche perfekt abzuschließen“, betonte Schwartz.