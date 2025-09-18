 2025-09-18T06:43:20.841Z

FCS will Englische Woche erfolgreich abschließen

1.FC Saarbrücken: Schweinfurt 05 seltener Gast im Ludwigspark

3. Liga
Kaan Caliskaner
Kaan Caliskaner

Am siebten Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 trifft der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (Anstoß 19:00 Uhr) im Ludwigsparkstadion auf den 1. FC Schweinfurt. Nach den jüngsten Erfolgen möchte das Team von Cheftrainer Alois Schwartz die englische Woche mit einem Heimsieg abrunden. Rund 12.000 Zuschauer werden erwartet, darunter etwa 150 Gästefans.

Am siebten Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 trifft der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (Anstoß 19:00 Uhr) im Ludwigsparkstadion auf den 1. FC Schweinfurt. Mit Neuzugang Kaan Caliskaner hat die Mannschaft eine zusätzliche Option im Mittelfeld. Zudem rücken Richard Neudecker und Philip Fahrner nach längeren Verletzungspausen Schritt für Schritt wieder näher an die Mannschaft heran. Nicht zur Verfügung stehen hingegen Patrick Sontheimer, Amin Naifi sowie Sebastian Vasiliadis, der am heutigen Donnerstag erfolgreich an der Wade operiert wurde.

„Wir haben aktuell 23 Spieler im Kader – eine komfortable, aber auch herausfordernde Situation“, erklärt Trainer Schwartz. „Es ist eine gute Basis, um in der Belastung dieser Wochen flexibel reagieren zu können. Auf der anderen Seite müssen wir auch die eine oder andere harte Entscheidung treffen“, fügte der Coach hinzu.

Den kommenden Gegner aus Schweinfurt unterschätzt man beim FCS keinesfalls. „Sie haben trotz bislang nur drei Punkten eine stabile Achse und zuletzt gegen Duisburg ein ordentliches Spiel gezeigt. Wir müssen mit voller Konzentration und Einsatzbereitschaft auftreten. In dieser Liga gilt: Wer einen Schritt weniger macht, hat das Nachsehen“, so Schwartz.

Nach den jüngsten Siegen spürt der Trainer eine positive Grundstimmung. „Im Fußball hängen Zustimmung und Kritik stark vom Ergebnis ab. Entscheidend ist für uns, dass wir im Hier und Jetzt konzentriert arbeiten – und das tun wir. Unser Ziel ist es, die englische Woche perfekt abzuschließen“, betonte Schwartz.

