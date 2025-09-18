FCS will Englische Woche erfolgreich abschließen

Am siebten Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 trifft der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (Anstoß 19:00 Uhr) im Ludwigsparkstadion auf den 1. FC Schweinfurt. Nach den jüngsten Erfolgen möchte das Team von Cheftrainer Alois Schwartz die englische Woche mit einem Heimsieg abrunden. Rund 12.000 Zuschauer werden erwartet, darunter etwa 150 Gästefans.

Am siebten Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 trifft der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (Anstoß 19:00 Uhr) im Ludwigsparkstadion auf den 1. FC Schweinfurt. Mit Neuzugang Kaan Caliskaner hat die Mannschaft eine zusätzliche Option im Mittelfeld. Zudem rücken Richard Neudecker und Philip Fahrner nach längeren Verletzungspausen Schritt für Schritt wieder näher an die Mannschaft heran. Nicht zur Verfügung stehen hingegen Patrick Sontheimer, Amin Naifi sowie Sebastian Vasiliadis, der am heutigen Donnerstag erfolgreich an der Wade operiert wurde.

„Wir haben aktuell 23 Spieler im Kader – eine komfortable, aber auch herausfordernde Situation“, erklärt Trainer Schwartz. „Es ist eine gute Basis, um in der Belastung dieser Wochen flexibel reagieren zu können. Auf der anderen Seite müssen wir auch die eine oder andere harte Entscheidung treffen“, fügte der Coach hinzu.