FCS will couragiert auftreten

Wenige Tage nach der bitteren 0:2-Hinspielniederlage reist der 1. FC Saarbrücken zum Relegationsrückspiel nach Braunschweig – begleitet von mehr als 2.000 Anhängern. Anstoß im Eintracht-Stadion ist am morgigen Dienstag um 20.30 Uhr. An der personellen Situation hat sich laut Trainer Alois Schwartz nichts verändert.

„Wir mussten eine Enttäuschung verarbeiten, das spürt man auch im Umfeld. Die Leute lechzen nach der 2. Liga – dementsprechend war die Stimmung am Freitag“, erklärte Schwartz auf der Pressekonferenz. Für das Rückspiel fordert er Mut und eine klare Strategie: „Es geht darum, eine Balance aus Stabilität und Offensive zu finden. Wir müssen zwei Tore schießen, dafür brauchen wir Aktionen im gegnerischen Strafraum. Wir wollen couragiert auftreten.“

Zugleich erinnerte der Coach an die Gesamtleistung der Saison: „Als ich gekommen bin, war das Ziel zunächst Platz vier – der Relegationsplatz war da nicht mehr in unserer Hand. Jetzt haben wir etwas erreicht: Die Mannschaft hat 65 Punkte in einer starken Liga geholt. Das gilt es in die Waagschale zu werfen.“

Das Spiel in den Medien