FCS wartet weiter auf Befreiungsschlag

Der 1. FC Saarbrücken muss weiter auf den Befreiungsschlag in der Liga warten. Erneut großer Einsatz, erneut ausreichend Chancen, aber auch erneut eine Niederlage. Der VfL Osnabrück siegte mit 1:0 (1:0).

Gerade 30 Sekunden waren gespielt, da gab es die erste Möglichkeit. Baumann arbeitete gut und hielt den Ball im Spiel. Pick flankte an den Sechzehner und Bretschneider nahm mit Risiko ab, setzte die Kugel aber drüber.

Bei den Gästen gab es nur zwei Wechsel, Frederik Christensen kam von der Bank aufs Feld, Kevin Wiethaup war im letzten Heimspiel gegen den TSV 1860 München nicht im Spieltags-Kader. Dafür saßen Bryan Henning und Tony Rudy Lesueur bei Spielbeginn auf der Bank.

Die Blau-Schwarzen ließen sich von dem Rückstand erneut nicht umwerfen und arbeiteten auf den Ausgleich hin. Bretschneider bediente Baumann aus dem Halbfeld mit einem Chip. Keeper Jonsson kam entschlossen raus und parierte aus kurzer Distanz (23.).

Danach spielte sich das Geschehen vorerst nur im Mittelfeld ab, bis zur ersten Ecke für die Gäste. Die Hereingabe von Kehl kam eigentlich nur halbhoch. Aber am ersten Pfosten konnte nicht geklärt werden und Wiemann drückte die Kugel mit dem Körper irgendwie über Linie (11.).

Und es folgten die nächsten Chancen. Baumann und Vasiliadis eroberten die Kugel tief in der Osnabrücker Hälfte. Pick flankte schließlich nach innen, der VfL klärte knapp vor Baumann (26.). Sekunden später versuchte sich Pick nach einem Doppelpass mit Vasiliadis selbst, verzog jedoch (27.). Nach einer Rizzuto-Flanke köpfte Civeja zudem aus guter Position vorbei (32.). Auch Bormuth machte es nach einer Ecke und Kopfballverlängerung von Wilhelm aus kurzer Distanz nicht besser (38.). Deshalb ging es mit einem Rückstand in die Kabine.

Im zweiten Durchgang gab es früh die nächste gute Chance auf den Ausgleich. Pick schlug einen Freistoß von der rechten Seite mit Tempo nach innen. Civeja war perfekt eingelaufen, köpfte jedoch frei von Jonsson erneute vorbei (50.).

Luginger stellte sein Team mit dem ersten Doppelwechsel bereits offensiver auf. Caliskaner und Schmidt kamen für Civeja und Vasiliadis (58.).

Ein Freistoß von Kehl sorgte dann für Gefahr durch die Gäste. Menzel wäre aber zur Stelle gewesen, wenn der Ball nicht am Kasten vorbeigeflogen wäre (60.). Auf der Gegenseite war deutlich mehr Betrieb. Sontheimer schaltete sich nach Ballgewinn direkt mit ein, erhielt Ball von Baumann, flankte, doch Schmidt köpfte genau auf den Keeper (63.). Auch Baumann (66.) und erneute Schmidt (67.) blieben ohne Glück im Abschluss.

Nachdem Meißner sich auch zweimal versuchen durfte (69. und 70.), Menzel packte jeweils sich zu, und einem weiteren Kopfball von Baumann (73.), wechselte Luginger erneut. Elongo-Yombo kam für Sontheimer (74.).

Der FCS warf alles rein, der Ausgleich wollte aber nicht fallen. Rizzuto wurde bei seinem Schuss aus 16 Metern erst geblockt und erwischte den zweiten Versuch nicht richtig, sodass Jonsson ohne Probleme zupacken konnte (80.). Schmidt köpfte nach einer Ecke zudem drüber (82.).

Mit der Hereinnahme von Groune für Bretschneider versuchte Luginger die Offensive weiter anzukurbeln (84.).

Es gab weiterhin Strafraumszenen. Schmidt wurde geblockt (87.), setzte die Kugel kurz danach aus vollem Lauf drüber (88.), wie auch Wilhelm (90.), es sollte erneut nicht sein. Und deshalb nahm der VfL Osnabrück zwar einen schmeichelhaften Sieg mit, aber eben die drei Punkte.

VfL-Trainer Timo Schultz sagte nach dem Spiel: "Wir waren heute der glücklichere Sieger, Sie sind mit einigen ecken gefährlich geworden, wenn man oben steht hat man dann das Glück, wir haben alles weg verteidigen können. Ich bin mir sicher, wenn Saarbrücken weiter so spielt, werden sie die Punkte holen, die sie zum Klassenerhalt benötigen. Zur verspäteten Anstoßzeit kann ich sagen, dass ich sowieso gerne später ins Stadion komme, 75 Minuten reichen, wir haben dann beim Umziehen etwas langsamer gemacht, um die 30 Zusatzminuten zu überbrücken. Es galt ja für beide Mannschaften, Es ist schade, dass viele unser Tor nicht gesehen haben, aber sie können sich nun ja mindestens sieben Stunden auf der Rückfahrt freuen, vielleicht werden es ja auch neun, bei der Deutschen Bahn weiß man ja nie, wie lange es dauert".

FCS-Coach Jürgen Luginger meinte: "Ich kann mich nur wiederholen, was schon nach den letzten Spielen der Fall war. Wir haben die erste Chance, machen den nicht rein, dann geraten wie wieder nach einer Standardsituation in Rückstand. Wir waren darauf vorbereitet, dass der Ball auf den kurzen Pfosten kommt. Danach haben wir einige Minuten gebraucht, bis wir im Spiel waren. Wir haben umgestellt, haben aber nicht so viele Räume gefunden. Wir hatten auch in der zweiten Hälfte Torchancen, machen sie aber wieder nicht rein. Man hätte nach der Niederlage von Aue gestern einen Befreiungsschlag machen können. Wir müssen das Ding mal über die Linie bringen. Wir hatten einen großen Aufwand, aber wieder ohne Ertrag. Das tut schon weh, wir sind enttäuscht, das müssen wir nun aufarbeiten. Wir haben nächste Woche wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Aue. Die Leistung war gut, die Effektivität hat wieder gefehlt.

Der FCS bleibt einen Punkt vor dem FC Erzgebirge Aue auf dem ersten Nichtzabstiegsrang, muss am kommenden Samstag nun zum direkten Duell ins Eins Erzgebirgestadion. Der VfL der zumindest bis Sonntag auf dem Relegationsrang steht, empfängt gleichzeitig den TSV Havelse zum Niedersachsenderby an der Bremer Brücke.