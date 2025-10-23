FCS vor Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt

Nach der ersten Heimniederlage der Saison fordert FCS-Trainer Alois Schwartz von seiner Mannschaft eine klare Reaktion. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) tritt der 1. FC Saarbrücken am zwölften Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 beim FC Ingolstadt an.
Mit Blick auf den Gegner warnte der FCS-Coach: „Ingolstadt hat ein paar Dinge verändert und sich seitdem stabilisiert. Es ist ein etablierter Verein mit guten Spielern. Sie werden uns alles abverlangen“
Mittelfeldspieler Elijah Krahn kehrt nach seiner verbüßten Rot-Sperre zurück und steht wieder zur Verfügung. Dagegen fehlen Sebastian Vasiliadis, Patrick Sontheimer und Amine Naifi weiterhin längerfristig. Niko Bretschneider hat nach einem Rückfall das Training ausgesetzt und steht nicht im Aufgebot.
Das Spiel in den Medien:
FCS-Fans können die Partie wie gewohnt über das Fanradio sowie bei Magenta verfolgen. Ab 13:40 Uhr bietet die FCS-App alle wichtigen Informationen rund ums Spiel – inklusive Livekommentar und Liveticker. Die App ist unter www.planb360.de abrufbar. Aktuelle Updates gibt es zudem auf Facebook, Instagram und X.