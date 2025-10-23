FCS vor Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt

Nach der ersten Heimniederlage der Saison fordert FCS-Trainer Alois Schwartz von seiner Mannschaft eine klare Reaktion. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) tritt der 1. FC Saarbrücken am zwölften Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 beim FC Ingolstadt an.

„Die Mannschaft war nach dem letzten Spiel sehr selbstkritisch. Wir haben alles vermissen lassen und haben andere Ansprüche an uns“, sagte Schwartz im Vorfeld der Partie. „Aber unsere Ausgangslage ist dennoch gut. Wir müssen auch einmal das Positive herausstellen. Die Trainingswoche war gut, aber wir müssen das auch auf dem Platz liefern. Es wird keinen personellen Rundumschlag geben. Es ist nicht alles schlecht.“

Mit Blick auf den Gegner warnte der FCS-Coach: „Ingolstadt hat ein paar Dinge verändert und sich seitdem stabilisiert. Es ist ein etablierter Verein mit guten Spielern. Sie werden uns alles abverlangen“