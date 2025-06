FCS verpflichtet Niko Bretschneider 

Der 1. FC Saarbrücken hat Niko Bretschneider verpflichtet. Der 25-jährige Linksverteidiger wechselt vom FC Energie Cottbus an die Saar und wird ab der kommenden Saison das Trikot der Blau-Schwarzen tragen.

Bretschneider und der zu Wochenbeginn von Hertha BSC II verpflichtete Luca Wollschläger könnten im ersten Test am Samstag (16 Uhr, Rasenplatz Holzer Str.) beim Saarlandligisten SpVgg. Quierschied erstmals für den 1. FC Saarbrücken auflaufen.

Niko Bretschneider wechselt von Vorjahres-Aufsteiger Energie Cottbus zum 1. FC Saarbrücken. Bretschneider durchlief mehrere Jugendstationen, unter anderem beim FC Hertha 03 Zehlendorf in der U19 und später bei Hertha BSC. Im Herrenbereich sammelte er Erfahrungen bei Hertha BSC II, dem MSV Duisburg und zuletzt beim FC Energie Cottbus, wo er sich als konstanter Leistungsträger etablierte. Sportdirektor Jürgen Luginger sagte zur Verpflichtung: „Ich freue mich, dass wir ihn verpflichten konnten. Er kann defensiv wie offensiv auf der linken Seite Akzente setzen. Zudem passt er vom Typ gut in unsere Mannschaft.“ Auch Niko Bretschneider freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Verein. Der FCS ist ein Traditionsklub mit großem Potenzial. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, auf die Fans und darauf, meinen Teil zum Erfolg beizutragen.“

Bedauerlicherweise kam ein von der Pressestelle fest zugesagter Kontakt zu Trainer Alois Schwartz nicht zustande, so dass die fupa.net-Leser auf den gewohnten Umfang der Vorschau verzichten müssen. Wir hoffen aber, am Samstag nach dem Spiel in Quierschied mit dem Trainer reden zu können.