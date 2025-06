FCS verpflichtet Mittelstürmer Luca Wollschläger

Der 1. FC Saarbrücken verstärkt sich mit Luca Wollschläger. Der 1,94 Meter große Mittelstürmer wechselt von Hertha BSC II an die Saar und soll die Offensivabteilung der Blau-Schwarzen künftig mit seiner körperlichen Präsenz und Torgefahr bereichern. Der 22-jährige Angreifer wurde im Nachwuchs von Hertha BSC ausgebildet und sammelte dort Erfahrungen. Neben mehreren Einsätzen in der Regionalliga kam Wollschläger auch bereits in der ersten Mannschaft der Hertha zum Einsatz.

„Luca bringt nicht nur sportlichen Ehrgeiz mit, sondern passt auch charakterlich gut in unsere Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann“, sagt FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger zur Verpflichtung. Luca Wollschläger dazu: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim 1. FC Saarbrücken. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen.“