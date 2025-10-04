FCS verliert spät Punkte in Regensburg

Der SSV Jahn Regensbueg und der 1. FC Saarbrücken trennten sich am Samstag im Jahn-Stadion 1:1 (0:1), weil die Gäste spät in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierten.

Zum Abschluss der englischen Woche in der 3. Liga empfing ein krisengebeutelter Jahn aus Regensburg den Tabellenzweiten Saarbrücken. Beim Jahn, der sich erst am Freitag von Geschäftsführer Achim Beierlorzer getrennt hatte, nahm Coach Michael Wimmer nach dem 0:2 beim VfL Osnabrück vier Änderungen bei seinem Team vor. Geipl, Mätzler und Oliveira verdrängten Asante, Dietz und Stolze auf die Bank. Außerdem ersetzte Bauer den gelbgesperrten Kapitän Strauss

Cheftrainer Alois Schwartz vom 1. FC Saarbrücken nahm einen Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen den MSV Duisburg vor. Brünker stand wieder für einen Einsatz vom Start weg zur Verfügung. Schmidt nahm dafür zunächst auf der Bank Platz.

Die Gastgeber wirkten zu Beginn etwas aktiver, ohne jedoch final Gefahr erzeugen zu können. Hottmann setzte einen Kopfball deutlich neben den Kasten (9.). Auch ein Distanzversuch von Bauer verfehlte das Ziel klar (14.).

Die Blau-Schwarzen zeigten sich hingegen direkt effektiv. Rabihic flankte von der linken Seite in die Mitte. Brünker machte die Kugel fest und zog aus der Drehung ab. Leicht abgefälscht flog der Ball ins rechte Eck und der FCS führte (18.).

Es folgte eine Drangphase der Schwartz-Elf. Der Jahn musste einige brenzlige Strafraumsituationen überstehen. Besonders knapp wurde es bei einer Ecke von Pick. Wilhelm schraubte sich am zweiten Pfosten hoch, Keeper Gebhardt reagierte aus kurzer Distanz stark (20.).

Der FCS bestimmte jetzt das Geschehen und verstand es, Offensivszenen zu kreieren. Elongo-Yombo bereitete per Solo über die rechte Seite vor. Seine flache Hereingabe musste Brünker zwar passieren lassen, doch Schumacher legte für Pick ab, der noch gerade so geblockt wurde (41.). Multhaup versuchte sich zudem noch aus 16 Metern, feuerte aber über den Querbalken (45.).

Zurück auf den Platz ging es mit einer feinen Aktion von Pick. Auf rechts setzte er sich gegen mehrere Gegenspieler durch und chippte den Ball mit dem Außenrist in den Sechzehner auf Kamara. Der suchte direkt den Abschluss, traf aber nur das Außennetz (49.).

Regensburg agierte danach aber deutlich besser und biss sich zurück ins Spiel. Gefahr entfachte der Jahn allerdings weiterhin nicht, da die Blau-Schwarzen sehr konsequent verteidigten.

Nach rund einer Stunde nahm Schwartz den ersten Wechsel vor. Brünker hatte viel investiert und wurde durch Schmidt ersetzt. Später kamen dann auch Caliskaner und Civeja für Rabihic und Elongo-Yombo (79.).

Zu Beginn der Schlussphase musste Menzel dann erstmals eingreifen. Beckhoff hatte nach einer Passstafette etwas zu viel Platz und schloss aus 25 Metern ab. Menzel packte sicher zu (81.). Auf der Gegenseite rauschte ein Bichsel-Kopfball knapp vorbei (83.). Im folgenden Angriff dann fast das Geschenk zum Ausgleich. Menzel verschätzte sich bei einem langen Ball. Forkel schlenzte am leeren Tor vorbei (83.).

Zu Beginn der Nachspielzeit schickte Schwartz noch Zeitz für Pick aufs Feld, um den Sieg abzusichern. Das gelang nicht. Regensburg drückte, dem FCS gelang wenig Entlastung. In der 5. Minute der Nachspielzeit setzte es dann den Ausgleich. Im Strafraum konnten die Blau-Schwarzen nicht entscheidend klären und Fein knallte die Kugel schließlich zum 1:1-Endstand ins Netz.

Alois Schwartz sagte nach dem Spiel: "Im Moment tut es weh, wir hatten zuletzt in Wehen einen Punkt in Unterzahl geholt, jetzt verlieren wir zwei in der Nachspielzeit. Da müssen wir cleverer reagieren, müssen das anders lösen. Da müssen wir noch mal drüber reden, das waren ja alles erfahrene Spieler. Wir haben ja verdient geführt hier, lassen sogar noch Sachen liegen. Sie wurden stärker, Menzel muss zwei Mal klären. Dann werden wir in der Nachspielzeit hart bestraft. Wir müssen das verarbeiten und haben dazu bis zum Verl-Spiel zwei Wochen Zeit".ahn

Jahn-Trainer Michael Wimmer sagte: "Wir kamen gut rein, kassieren dennoch das 0:1. Wir kamen dann besser zum Zug, waren zielstrebiger. Nach der Pause waren wir besser, kamen zwingender vors Tor. Ich bin stolz auf das Team, wir wir bis zum Ende an unsere Chance glaubten. Wir kamen am Donnerstag um 6 Uhr morgens aus Osnabrück zurück, konnten kaum trainieren, deshalb grosser Respekt vor der Leistung. Wir waren auch überrascht über die Trennung von Achim Beierlorzer, aber das war mitten in der Vorbereitung aufs Spiel, wir wollten uns nicht aus der Konzentration bringen lassen, auch das war zu berücksichtigen heute.

Nach der Länderspielpause empfängt der 1. FC Saarbrücken am Samstag, 18. Oktober um 14 Uhr den SC Verl im Ludwigspark-Stadion. Regensburg reist am darauffolgenden Sonntag zum TSV Havelse, das Spiel im Eilenriede-Stadion beginnt um 19.30 Uhr.

