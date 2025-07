FCS unterliegt Bundesligist Mainz 05 mit 1:4

Drittligist 1. FC Saarbrücken musste sich in einem Testspiel am Mittwochabwnd im heimischen Ludwigspark-Stadion dem Bundealigisten 1. FSV Mainz 05 mit 1:4 (0:4) geschlagen geben. Der Conference-League-Teilnehmer war vor allem im ersten Durchgang deutlich besser und machte den Klassenunterschied auch im Ergebnis sichtbar. Ben Bobzien konnte den Gast bereits nach sieben Minuten in Fügeung bringen. Benedict Hollerbach sorgte mit einem Hattrick (15., 37. und 43.) für die klare Führung der Rheinhessen. FCS-Neuzugang Florian Pick gestaltete das Ergebnis mit dem 1:4 in der 51. Minute aus Sicht der Saarländer etwas erträglicher. Maurice Multhaup und Joel Bichsel mussten bei den Saarländer im zweiten Durchgang angeschlagen raus. FCS-Trainer Alois Schwartz sagte nach dem Spiel: "Wir pfeifen momentan personell aus dem letzten Loch. Wir hatten acht Spieler nicht dabei. Wir haben uns in der ersten Hälfte eine blutige Nase abgeholt gegen einen gut aufspielenden Bundesligisten. Wir fangen drei Kontertore und einen Treffer nach einer Ecke. Das war zu viel, da mussten sich manche umschauen. Wir müssen jetzt damit leben. dass beide Torhüter angeschlagen sind. Wir waren zu passiv, haben zu oft in den Zwischenräumen gestanden. In der zweiten Hälfte haben wir besser gestanden. Da haben wir tiefer agiert, das war dann besser. Wir haben dann auch zwei U19-Spieler rein gebracht, die sollten auch mal schnuppern. Wir hoffen, dass wir für Sonntag gegen Petange personell besser aufgestellt sind". Der FCS trifft am Sonntag um 14 Uhr auf dem neuen Platz in Perl auf den luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petange.