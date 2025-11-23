FCS unterliegt auch in München

Die Serie siegloser Spiele des 1. FC Saarbrücken geht auch beim TSV 1860 München weiter, das Team von Trainer Alois Schwartz unterlag an der Grünwalder Str. mit 0:2 (0:1).

In den Anfangsminuten passierte zunächst nicht viel. Die erste gute Chance gehörte dann den Münchnern. Menzel wehrte eine Flanke von der linken Seite zu zentral auf den Fuß von Rittmüller ab. Der visierte das freie rechte Eck an, doch Rizzuto rettete per Grätsche (9.). Nach der folgenden Ecke versuchte sich Voet, zielte allerdings am Kasten vorbei (10.).

FCS-Cheftrainer Alois Schwartz wechselte im Vergleich zum letzten Ligaspiel dreifach. Kapitän Sonnenberg stand verletzungsbedingt nicht zur Verfügung und wurde durch Bormuth ersetzt. Rabihic startete außerdem anstelle von Neudecker. Zudem ersetzte Elongo-Yombo Baumann.

Im Anschluss wirkte der FCS aber direkt präsent und kämpfte sich umgehend ins Spiel. Die erste Möglichkeit für die Blau-Schwarzen hatte schließlich Rizzuto. Über die rechte Bahn ging es nach vorne. Rizzuto wurde im Zentrum bedient und versuchte es aus 20 Metern. Dähne parierte zur Ecke (17.). Pech auch kurz danach, als Rabihic im Strafraum von Maier gefoult wurde, der Elfmeterpfiff aber ausblieb (19.).

Kurz danach machten es die Gastgeber besser. Volland durfte frei auf Menzel zusteuern. Der Keeper parierte, doch Hobsch stand goldrichtig und schob den Abpraller überlegt zum 1:0 ins Eck (13.).

Zudem musste Schwartz früh wechseln. Brünker konnte nach einem Kopftreffer nicht weitermachen und wurde durch Baumann ersetzt (29.). Nach einem Freistoß von Pick setzte er gleich einen Abschluss aufs kurze Eck, Dähne war zur Stelle (30.).

Außer einem Distanzversuch von Volland (33.) passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel. Das änderte sich zu Wiederbeginn. Die Blau-Schwarzen hatten durch Baumann (46.) und Rabihic (47.) gleich zwei gute Chancen. Die Gastgeber meldeten sich durch einen Versuch von Volland aus 17 Metern im zweiten Abschnitt an (54.).

Die Intensität blieb hoch. Jedoch war vorerst nach vorne kein Durchkommen mehr. Schwartz versuchte daher die Präsens zu erhöhen und brachte Schmidt für Elongo-Yombo (64.).

Nachdem ein Distanzschuss von Rizzuto nur knapp über den Querbalken strich (76.), läutete Schwartz die Schlussoffensive ein. Civeja, Kamara und Wollschläger kamen für Krahn, Rabihic und Wilhelm (78.). Beinahe gleich von Erfolg gekrönt. Baumann kratzte die Kugel in den Lauf von Schmidt. Aus spitzem Winkel konnte der den Ball aber nicht aufs Tor bringen (79.).

Kurz danach hatte Baumann den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einer Ecke blieb der FCS am Drücker. Rizzuto legte nach links zu Pick. Dessen Flanke wurde zu Baumann geklärt. Sein Volley flog drüber (85.). Es sollte offensichtlich einfach nicht sein. Die Blau-Schwarzen belagerten den Strafraum. Pick traf nur das Aluminium (89.).

Dann aber die Entscheidung zugunsten der Münchner. Bichsel verlor den Ball gegen Jacobsen im eigenen Strafraum und foulte ihn dann. Jacobsen verwandelte zum 2:0-Endstand vom Punkt (90.).

FCS-Trainer Alois Schwartz sagte nach dem Spiel: "Das Tor fällt kurz nachdem die Fans mit ihren Anfeueeungen anfingen, bis dahin haben wir schon zwei Siruationen überstanden. Danach haben wir es gut gemacht, kamen besser ins Spiel, halten dad Ergebnis bis zur Pause, so dass es weiter offen ist. Wir wurden dann mutiger, hätten nach einem Foul an Rabihic auch einen Elfer kriegen können. Da fehlt uns dann auch mal eine Entschwidung zu unseren Gunstwn und darüber hinaus lassen wir dann wieder durch einen Fehler im Strafeaum einen Elfer zu, der auch noch rein geht. Der Invest war da, der Ertrag war wieder gleich null".

Löwen-Coach Markus Kauczinski meinte: "Wir sind gut reingekommen, hatten neben dem Tor weitere Möglichkeiten. Dann haben wir es wieder schleifen lassen. Wir haben solche Wellen im Spiel, kurz vor der Pause wurde es noch mal besser. Saarbrücken war dann zu Beginn der zweiten Hälfte besser, aber der Elfmeter für uns brachte die Entscheidung. Ich wünsche mir, dass wir so ein Spiel mal komplett dominieren, wir hätten vor dem 2:0 zwingender und konsequenter sein können. Es gab nach der Niedeelage in Regensburg schon Druck, das haben sie heute gut umgesetzt und entsprechend eine positive Reaktion gezeigt"

Für den FCS geht es am kommenden Samstag, 29. November um 14 Uhr weiter mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. Der TSV 1860 absolviert zur gleichen Zeit sein Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fussball.