FCS und Trainer Koschinat gehen getrennte Wege 1.FC Saarbrücken: Neuer Trainer könnte am Mittwoch debütieren

Drittligist 1.FC Saarbrücken und Cheftrainer Uwe Koschinat haben sich darauf geeinigt, das bestehende Vertragsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen.

Der 1. FC Saarbrücken und Trainer Uwe Koschinat gehen getrennte WegeDas ist das Ergebnis einer intensiven Analyse der aktuellen Situation nach demSpiel in Mannheim. „Uwe Koschinat hat in seiner Zeit als Cheftrainer die Basisdafür gelegt, dass wir uns als Traditionsverein im vorderen Drittel der 3. Ligaetablieren konnten. Unsere gemeinsame Analyse mit Präsidium und Trainer hatergeben, dass es sinnvoll ist, für das Erreichen weiterführender Ziele einenneuen Reizpunkt zu setzen. Wir danken Uwe für die geleistete Arbeit undWünschen ihm für die weitere Karriere alles Gute“, so FCS-Manager RüdigerZiehl. Uwe Koschinat ergänzt: „Unser erklärtes Ziel war es, oben mitzuspielen.