FCS-U19 unterliegt im Kellerduell

Die U19 des 1. FC Saarbrücken musste sich am vergangenen Samstag im Heimspiel dem Vo0rletzten SV Sandhausen mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und bleibt Letzter der Vorrunden-Gruppe F. Den entscheidenden Treffer erzielte Semin Zulum in der Überzahlphase zugunsten der Gäste. "Wir sind richtig gut gestartet, haben das Spiel kontrolliert. Dann bekam Lukas Strewelski in der 14. Minute bereits eine etwas überzogene Rote Karte, infolgedessen gehen sie in Überzahl in der 43. Minute in Führung", schildert FCS-Trainer Joscha Klauck die erste Phase der Begegnung, die in Quierschied ausgetragen wurde. Semin Zulum brachte die Nordbadener in Führung (32.). Doch auch die Gäste, die nun fünf Punkte Vorsprung haben. wurden noch vor dem Seitenwechsel dezimiert. "Auch dieser Feldverweis fand ich übertrieben, es gab ja auch noch viele gelbe Karten, das Spiel war aber gar nicht ruppig oder mit so vielen Fouls behaftet", sagte FCS-Trainer Joscha Klauck. Doch auch in numerischer Gleichzahl gelang seinem Team kein Tor. "Wir haben gut gespielt, kamen aber nicht zum Treffer. Sandhausen war nicht besser, aber dennoch holten sie die Punkte mit", ergänzte Klauck. Am Dienstagabend ist das FCS-Team schon wieder im Einsatz, im IKK-Saarlandpokal geht die Reise nach St. Ingbert, wo die Saarbrücker um um 19 Uhr auf dem Rasenplatz "In den Königswiesen" auf den Landesligisten SV Rohrbach trifft. Lukas Strewelski wird in dieser Begegnung gesperrt fehlen.