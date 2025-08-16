FCS-U19 spielt gegen Homburg remis

Das U19-Team des 1. FC Saarbrücken hat die zweieinhalbwöchige Ligapause mit einem Testspiel gegen den FC Homburg überbrückt. Die Begegnung fand schon am vergangenen Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld statt und endete 2:2 (1:1)-Remis. Den frühen Führungstreffer für das Malstatter Team erzielte Obeida Oubaid Hamad bereits nach vier Minuten. In der 18. Minute kamen die Saarpfälzer durch Nico Ruffing zum Ausgleich. Zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff ging der blau-schwarze 'NLZ-Nachwuchsrundenteam erneut in Führung, diesmal traf Luis Beck ins Schwarze. Das letzte Wort hatten aber die Gäste, Luca Mateo Schmelzer stellte in der 81. Minute den Endstand her. Für das FCS-Team geht es am Mittwoch, 20. August um 18 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 weiter. Das Spiel wird im Rödermarker Stadtteil Urberach auf dem Rasenplatz von Viktoria Urberach an der Traminer Str. ausgetragen. Der FC Homburg startet am kommenden Sonntag, 24. August um 13 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SV Gonsenheim in die neue Regionalliga-Runde, die Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz an der Kapellenstr. im Mainzer Stadtteil ausgetragen.