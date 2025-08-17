FCS-U17 verliert internationalen Vergleich

Zwei Wochen vor dem Start in die U17-DFB-Nachwuchsliga gibt es für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken anscheinend noch allerhand zu tun. Der vorletzte Test, ein internationales Freundschaftsspiel im Weiskircher Gemeindeteil Konfeld, ging gegen den US Thionville aus Frankreich am Samstag mit 2:3 (0:0) verloren. Nach der torlosen ersten Hälfte und dem Führungstreffer der Franzosen glich Max Adam zunächst aus. Janis Hey brachte sein Team sogar in Front, doch im Endspurt waren die Gäste treffsicherer und drehten die Partie noch zu ihren Gunsten. Am Samstag, 23. August um 15 Uhr steht nun die Generalprobe an, wenn das ebenfalls in der NLZ-Runde spielende U17-Team von Kickers Offenbach auf dem Rasenplatz im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil Bliesransbach (Bliesgersweiler Str.) als Gegner auf dem Platz steht.