FCS-U17 startet am Samstag bei Turnier in Lebach

Die U17 des 1. FC Saarbrücken nimmt am Samstag im Lebacher Stadtteil Gresaubach an einem Tagesturnier mit internationaler Beteiligung teil.

Die U17 des 1. FC Saarbrücken gönnt sich keine Osterpause. Zwischen zwei Wochentags-Spielen nimmt das Team von Trainer Joscha Klauck am Karsamstag noch am Osterturnier des SC Gresaubach teil. Im Lebacher Stadtteil trifft das Team von Trainer Joscha Klauck dabei eventuell auch auf internationale Konkurrenz. Das erste Gruppenspiel um 10 Uhr im Schottenstadion ist gleich ein Stadtderby, denn das Team des SV Saar 05 Jugend ist der Gegner. Im zweiten Gruppenspiel um 13 Uhr trifft das Malstatter Team auf Wormatia Worms. Ab 14.45 Uhr findet die Finalrunde mit den drei Platzierungsspielen statt. Das Finale ist für 17.15 Uhr vorgesehen. Die beiden Gruppenspiele gehen über 1 X 40 Minuten, das Finale über 2 X 30 Minuten. In der Gruppe B ist mit der SV Elversberg ein weiteres NLZ-Team, zudem tritt eine griechische Auswahl an.