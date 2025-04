FCS-U16 holt Punkt in Mainz

Die U16 des 1. FC Saarbrücken holte am Sonntag als Gast des TSV Schott Mainz einen Punkt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Dabei ging das Team des Trainergespanns Sven Borgard und Noah Helfen durch Georgii Chrounyi zunächst sogar in Führung, lag zur Pause aber dennoch mit 1:2 hinten. Denis Tripon und Tom Born drehten die Partie ein zweites Mal, doch wieder konnte der Vorsprung nicht gehalten werden, die Rheinhessen kamen noch zum Ausgleich. Durch dieses 3:3 (2:1) hielt das Malstatter U16-Team in der Tabelle den fünften Platz. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr kommt es auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) zum Saar-.Derby gegen die U16 der SV Elversberg.