FCS-U16 beim Norit-Cup am zweiten Tag dabei 1.FC Saarbrücken: Gute Ergebnisse gegen U17-Teams

Die U16 des 1. FC Saarbrücken ist auch am Finaltag beim Norit-Cup in Dettelbach noch vertreten. Gleich im ersten Spiel wurde B-Junioren-Bundesligist VfL Wolfsburg mit 4:1 bezwungen

Die U16 des 1. FC Saarbrücken schlägt sich beim Norit-Cup in Dettelbach ausgezeichnet. Gleich im ersten Spiel überraschte das Team von Trainer Joscha Klauck, indem es den Nord/Nordost-Bundesligisten VfL Wolfsburg mit 4:1 bezwang. Gegen den Bayernligisten 1. FC Schweinfurt 05 gab es einen 3:1-Erfo9lg, der schon das Weiterkommen bedeutete. In der Zwischenrunde am Sonntagmorgen stehen nun Spiele gegen den 1. FC Union Berlin, die Stuttgarter Kickers und Fortuna Düsseldorf an, ehe es am Nachmittag mit den Platzierungsspielen weitergeht. Alle Zwischenrundengegner spielen in ihren jeweiligen Bundesliga-Gruppen.