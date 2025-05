FCS-U15 setzt guten Lauf fort

Für die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken könnte die Saison in der Regionalliga Südwest anscheinend ruhig noch etwas länger dauern, sie haben im Moment einen Lauf. nach dem 3:2 (2:0)-Derbyerfolg über die SV Elversberg setzte sich das Team des Trainergespanns Jörg Reeb und Nico Weismann nun auch am Freitagabend gegen die TuS Koblenz durch, und das mit 3:0 (1:0) sogar noch deutlicher. Janis Hey brachte sein Team in der 23. Minute zur Pausenführung, Alex Schäfer baute diese in der 66. Minute aus, Hey legte in der Nachspielzeit noch das 3:0 nach. In der Tabelle ist das Malstatter Team nun Fünfter, hat den TSV Schott Mainz überholt. Der Vierte , Eintracht Trier, ist auch nur noch zwei Punkte entfernt. Am letzten Spieltag (Samstag, 31. Mai ist das blau-schwarze Nachwuchsteam um 14.30 Uhr zu Gast beim SV Gonsenheim. Trier spielt dann zeitgleich bei der SpVgg. EGC Wirges.