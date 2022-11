FCS-U15 schlägt Pirmasens in mäßigem Spiel 1.FC Saarbrücken: Bessere zweite Hälfte reicht zum knappen 1:0 (0:0)

Das war nicht der Tag des FK Pirmasens. Sowohl das Herren-Oberligateam als auch die C-Junioren mussten sich am Samstag ihren saarländischen Gastgebern beugen. Für die Saarbrücker traf Jannik Gabler in der 53. Minute zum Sieg. "Es war in der ersten Hälfte kein gutes Spiel von uns. Wir haben auch noch einen Elfmeter vergeben. Nach der Pause wurde es auf beiden Seiten etwas besser, aber wir hatten trotz unseres Sieges schon qualitativ bessere Spiele gehabt. Wir haben dann ja auch noch sechs Minuten in Überzahl gespielt, ehe wir selbst eine Ampelkarte kassierten", sagte Trainer Nico Weißmann nach dem Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld ausgetragen wurde. "Dennoch freuen wir uns über die drei Punkte gegen einen gleichstarken Gegner", schloss Weißmann den Tag aus Malstatter Sicht positiv ab. In der Tabelle liegen die Saarbrücker auf Rang Fünf, Pirmasens ist neunter. Der punktgleiche SV Gonsenheim hat aber eine Partie weniger ausgetragen. Am kommenden Samstag (26.11., 14.30 Uhr) steht das nächste Auswärtsspiel für das Weißmann-Team an. Dann geht es auf dem Kunstrasenplatz im Trierer Stadtteil Ehrang-Heide (Karrenbachtal) gegen den FC Trier, der derzeit auf Rang Drei steht.