FCS-U15 ist Pokalsieger

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben geschafft, was den Drittligaprofis verwehrt bleibt. Im Saarlandpokal-Finale in St. Ingbert setzte sich das Malstatter Team mit 2:0 (2:0) gegen die SG SV Gersweilet durch.

Das Saarlandpokal-Finale der U15-Teams, das im St. Ingberter Betzental-Stadion ausgetragen wurde, war eine rein Saarbrücker Angelegenheit. In einem Stadtderby setzte sich die U15 des 1. FC Saarbrücken mit 2:0 (2:0) gegen die SG SV Gersweiler durch. Benni Nalbach (4.) und Lenni de Weze (18.) erzielten die Treffer für den Regionalligisten gegen den Verbandslifisten. Gersweiler ist am Samstag um 18 Uhr beim FC Homburg zu Gast, das FCS-Team tritt bereits am Freitag um 19 Uhr beim FC Speyer 09 an.