FCS-U15 dominiert Stadtderby gegen Saar 05

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken setzten sich am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld im Stadtderby gegen den SV Saar 05 Jugendfußball deutlich mit 6:1 (4:0) durch. Schon zur Pause führte das Team von Trainer Jonathan Leibrock nach Treffern von Lukas Dillschneider (1. und 16.), Moritz Hübschen (21.) und Luca Kankel (29.) deutlich. Nach dem einzigen Treffer der St. Johanner in der 44. Minute erhöhte Lenny de Weze mit einem weiteren Doppelschlag (52. und 65.) noch bis auf den 6:1-Endstand. In der Tabelle ist das FCS-Team weiter Dritter, hat zwar zwei Spiele weniger als das Spitzenduo 1. FC Kaiserslautern und 1. FSV Mainz 05 ausgetragen, aber der Rückstand ist mit zwölf bzw. elf Punkten doch schon ziemlich groß.