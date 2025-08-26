FCS trifft auf Bundesligist

Zusatzschicht für den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Vier Tage nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim VfL Osnabrück und nur drei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue tritt das Team von Trainer Alois Schwartz am Mittwoch um 14 Uhr zu einem Testspiel beim Bundesligisten TSG Hoffenheim an. Die Begegnung wird im Dietmar-Hopp-Stadion im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim (Peter-Hofmann-Weg) ausgetragen. Laut Internetseite der TSG soll das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, eine entsprechende Anfrage wurde von der Pressestelle des FCS nicht beantwortet. Auch Fragen zum bevorstehenden Test an Trainer Alois Schwartz blieben unbeantwortet. Da am kommenden Wochenende die Wechselfrist endet, ist es aber möglich, dass Testspieler zum Einsatz kommen. Aus der Zweiten fährt Luca Behr mit nach Sinsheim, eventuell sind auch U19-Spieler dabei. Die in Osnabrück fehlenden Amine Naifi (Reha nach Kreuzbandriss), Patrick Sontheimer (Sehnenriss im Oberschenkel) und Sebastian Vasiliadis (Muskelfaserriss) werden wohl weiter fehlen, bei Philip Fahrner (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) und Richard Neudecker (Aufbautraining nach Sehnenentzündung im Fuß) kommt es auf die Tagesform an.