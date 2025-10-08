FCS testet am Donnerstag gegen Schalkes Zweite

Drittligist 1. FC Saarbrücken überbrückt die Länderspielpause mit einem Testspiel gegen die Zweite des FC Schalke 04, die in der Regionalliga West spielt und dort auf dem ersten Rang liegt. Sollte das von Jakob Fimpel trainierte Team am Saisonende noch ganz vorne stehen, würde es in die Dritte Liga aufsteigen. Die Begegnung wird im Wittlicher Stadtteil Lüxem im Grünewaldstadion (Koblenzer Str.) ausgetragen. Für Trainer Alois Schwartz bietet sich die Gelegenheit, Spieler einzusetzen, die länger nicht voll durchspielten oder aus einer Verletzung kommen wie Kaan Caliskaner, Philip Noah Fahrner oder Richard Neudecker. Aus der Zweiten wird kein Spieler mitwirken, da das Team von Trainer Sammer Mozain selbst eine englische Woche zu absolvieren hätte. Aus dem Schalker Zweitliga-Kader wird wohl kein Spieler in Wittlich dabei sein, denn das Profiteam spielt am Samstag bei Bohemians Dublin in der irischen Hauptstadt.