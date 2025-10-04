FCS-Team gewinnt auf Schalke

FcS-Team gewinnt uuf Schalke

Die weiblichen A-Juniorinnen kommen mit einem 2:1(1:1)-Sieg von ihrem Gastspiel beim FC Schalke 04 zurück. Dabei lag das Team von Trainer Tobias Grimm schnell mit 0:1 hinten, weil Jada Asamoah ihr Team in der 10. Minute in Führung brachte. Hafida Younis stellte kurz vor der Pause den Gleichstand her (42.), ehe sie selbst auch noch den Endstand besorgte. Das FCS-Team liegt nach vier Spielen auf Rang Sechs, unangefochtener Tabellenführer ist die SGS Essen mit zwölf Punkten aus vier Spielen. Am kommenden Samstag ist die SG Andernach 99 zu Gast im Völklinger Stadtteil Luisenthal.