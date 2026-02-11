FCS stellt sportliche Führung neu auf 1.FC Saarbrücken: Neuer Trainer und neuer Sportvorstand von Verein/Fried · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

Markus Thiele als Sportvorstand und Agririos Giannakis als Trainer sollen den 1. FC Saarbrücken schnell aus der sportlichen Krise führen.

Der Aufsichtsrat des 1. FC Saarbrücken hat Markus Thiele mit sofortiger Wirkung zum Vorstand Sport bestellt. Mit dieser Entscheidung ordnet der Verein die sportliche Verantwortung neu und stellt wichtige Weichen für die kommenden Monate. Angesichts der aktuellen sportlichen Situation und der anstehenden Aufgaben setzt der FCS auf klar geregelte Zuständigkeiten und eine stringente strategische Ausrichtung. Markus Thiele bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen bei Traditionsvereinen mit. Zuletzt war er Geschäftsführer beim SSV Ulm 1846 Fußball, den er in dieser Funktion von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga führte. Zuvor war Thiele unter anderem für den FC Hansa Rostock tätig. Er gilt als ausgewiesener Stratege, der Vereine strukturell ordnet, klare Prozesse etabliert und sportliche Entwicklungen konsequent vorantreibt.

Daniel Hager, Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Saarbrücken, erklärt: „Markus Thiele hat in seinen bisherigen Funktionen gezeigt, dass er sportliche Verantwortung übernehmen und Teams erfolgreich entwickeln kann. Seine Stationen stehen für Aufstiege und klare sportliche Konzepte. Uns war wichtig, diese Erfahrung jetzt zu nutzen, um die anstehenden Kaderentscheidungen konsequent und zielgerichtet zu treffen.“ Auch Markus Thiele blickt mit klarem Fokus auf seine neue Aufgabe: „Ich habe in meiner Laufbahn erlebt, wie entscheidend klare Strukturen, stringente Kaderplanung und ein gemeinsamer Fokus sind. Beim FCS geht es darum, diese Punkte zusammenzuführen und sportlich voranzukommen.“