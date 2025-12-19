FCS stellt Kandidaten vor

Der 1. FC Saarbrücken hat die Kandidatenlisten für die Wahlen am 8. Januar vorgestellt.
Wahllisten für die kommende Mitgliederversammlung
Der 1. FC Saarbrücken veröffentlicht hiermit die Listen für die kommende Wahl, am 08.01.2026.
Im Vorfeld der Veröffentlichung wurden die eingereichten Listen satzungsgemäß dem Ehrenrat zur Prüfung vorgelegt. Im Anschluss waren aus datenschutzrechtlichen Gründen weitere Klärungen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Einwilligung zur namentlichen Nennung der Bewerber. Zwei Bewerber haben hierzu keine Rückmeldung abgegeben, zwei weitere haben einer namentlichen Nennung nicht zugestimmt.
Aufsichtsrat
Bechthold, Jürgen
Blum, Kai-Uwe
Bruch, Matthias
Gross, Philipp
Hager, Daniel
Hartmann, Melanie
Keßler, Andreas
Klein, Thorsten
Kinn, Stefan
Marschler, Andreas
Müller, Walter
Ostermann, Hartmut
Palm, Meiko
Pasquini, Michel
Quint, Niklas
Sala, Christoph
Schmitt, Dr. Ralf
Strauch, Prof. Oliver
Trunzler, Heike
Weber, Florian
Weber, Stefan
Wolny, Andreas
Ehrenrat
Donauer, Peter
Heinzkill, Gerhard
Klimmt, Reinhard
Schneider, Jochen
Schmitt, Egon
Schreiber, Werner
Seel, Wolfgang
Kassenprüfer/in
Czajka, Daniel
Kaufmann, Jürgen
Niederländer, Andreas
Rasper, Anika
Solomon, Alexander
Wöhe, Simon
Präsident/in
Alt, Jörg
Haupenthal, Barbara
Vize-Präsident
Binkert, Manfred