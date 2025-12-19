FCS stellt Kandidaten vor

Im Vorfeld der Veröffentlichung wurden die eingereichten Listen satzungsgemäß dem Ehrenrat zur Prüfung vorgelegt. Im Anschluss waren aus datenschutzrechtlichen Gründen weitere Klärungen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Einwilligung zur namentlichen Nennung der Bewerber. Zwei Bewerber haben hierzu keine Rückmeldung abgegeben, zwei weitere haben einer namentlichen Nennung nicht zugestimmt.

Aufsichtsrat