 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines

FCS stellt Kandidaten vor

1.FC Saarbrücken: Am 8. Januar wird neuer Aufsichtsrat gewählt

Verlinkte Inhalte

3. Liga

Der 1. FC Saarbrücken hat die Kandidatenlisten für die Wahlen am 8. Januar vorgestellt.

Wahllisten für die kommende Mitgliederversammlung

Der 1. FC Saarbrücken veröffentlicht hiermit die Listen für die kommende Wahl, am 08.01.2026.

Im Vorfeld der Veröffentlichung wurden die eingereichten Listen satzungsgemäß dem Ehrenrat zur Prüfung vorgelegt. Im Anschluss waren aus datenschutzrechtlichen Gründen weitere Klärungen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Einwilligung zur namentlichen Nennung der Bewerber. Zwei Bewerber haben hierzu keine Rückmeldung abgegeben, zwei weitere haben einer namentlichen Nennung nicht zugestimmt.

Aufsichtsrat

Bechthold, Jürgen

Blum, Kai-Uwe

Bruch, Matthias

Gross, Philipp

Hager, Daniel

Hartmann, Melanie

Keßler, Andreas

Klein, Thorsten

Kinn, Stefan

Marschler, Andreas

Müller, Walter

Ostermann, Hartmut

Palm, Meiko

Pasquini, Michel

Quint, Niklas

Sala, Christoph

Schmitt, Dr. Ralf

Strauch, Prof. Oliver

Trunzler, Heike

Weber, Florian

Weber, Stefan

Wolny, Andreas

Ehrenrat

Donauer, Peter

Heinzkill, Gerhard

Klimmt, Reinhard

Schneider, Jochen

Schmitt, Egon

Schreiber, Werner

Seel, Wolfgang

Kassenprüfer/in

Czajka, Daniel

Kaufmann, Jürgen

Niederländer, Andreas

Rasper, Anika

Solomon, Alexander

Wöhe, Simon

Präsident/in

Alt, Jörg

Haupenthal, Barbara

Vize-Präsident

Binkert, Manfred

Aufrufe: 019.12.2025, 14:12 Uhr
Fried/VereinAutor