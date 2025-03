FCS siegt gegen Cottbus

Der 1. FC Saarbrücken hat sich gegen das nächste Team aus der Spitzengruppe durchgesetzt. Im Duell mit Energie Cottbus siegte der FCS mit 2:1 und zog damit in der Tabelle an den Gästen vorbei auf den zweiten Platz.

Beim Gast standen Timmy Thiele, der im Hinspiel alle vier Cottbuser Treffer erzielte, in der Startelf, auch Phil Halbauer war von Beginn an dabei. Dafür saß Erik Engelhardt zunächst auf der Bank, der erkrankte Lucas Fernando Copado Schrobenhauser war nicht im Kader.

Mit drei Wechseln im Vergleich zum 2:1-Sieg in Köln ging es rein in die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Energie Cottbus. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl ersetzte Sven Sonnenberg in der Innenverteidigung durch Dominik Becker, Maurice Multhaup agierte anstelle von Simon Stehle auf der rechten Seite und Florian Krüger startete statt Stefan Feiertag im Angriff.

Die erste Offensivaktion gehörte den Blau-Schwarzen. Rabihic traf den Ball bei seiner Volley-Abnahme jedoch nicht voll (4.). Cottbus meldete sich danach durch Krauß im gegnerischen Strafraum an (7.). Seine geblockte Hereingabe bescherte die erste Ecke, die richtig gefährlich wurde. Menzel parierte den Kopfball von Thiele (8.). In der Folge agierte Cottbus sehr griffig und ließ der Ziehl-Elf wenig Raum für einen konstruktiven Aufbau.

Beinahe wäre gar ein Doppelschlag geglückt. Erst wurde Rabihic am Strafraum gefoult, was dem Schiedsrichtergespann durchrutschte. Der Ball wurde jedoch umgehend zurückerobert. Krüger legte zu Krahn, es folgte ein Steckpass zu Multhaup, dessen Abschluss noch geblockt werden konnte (25.).

Im Cottbuser Sechzehner brannte es jetzt immer wieder. Krüger scheiterte nach einem Solo zunächst am gut herausrückenden Bethke (30.). Beim nächsten Versuch brachte er die Kugel zwar aus dem Getümmel am Keeper vorbei, zielte jedoch knapp daneben (35.).

In der 38. Minute war es aber soweit. Krüger schickte einen langen Einwurf in den Strafraum. Der wurde geblockt. Vasiliadis machte den Ball nochmal scharf. Am Ende flankte Fahrner an den zweiten Pfosten und Rabihic köpfte zum 2:0 ein.

Kurz vor der Pause marschierte Multhaup nochmal von der Mittellinie los. Am Sechzehner legte er nach links zu Rabihic. Der zielte knapp drüber (45.). Danach ging es in die Kabinen.

Der zweite Durchgang präsentierte sich zunächst wenig spektakulär. Auf beiden Seiten boten sich Halbchancen. Doch plötzlich schickte der FCS eine Einladung an die Gäste. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau bot sich Thiele viel Platz im Mittelfeld. Der verlagerte zu Cigerci, es folgte die Hereingabe in die Mitte. Dort war Thiele eingelaufen und verkürzte zum 2:1 (56.).

Multhaup hatte aus 16 Metern die Antwort auf dem Fuß, zielte aber knapp vorbei (58.). Dann war wieder Menzel gefordert. Einem mit Schnitt zum Tor gezogenen Freistoß parierte er. Den Nachschuss von Cigerci beförderte Sontheimer aus der Gefahrenzone (61.).

Kurz danach nahm Ziehl die ersten Wechsel vor. Zunächst kamen Civeja, Stehle und Wilhelm für Vasiliadis, Multhaup und Becker (65.). Zehn Minuten später ersetzte Schmidt Krüger. In der Schlussphase durfte zudem noch Zeitz für Fahrner ran (83.).

Da hinten nichts mehr zugelassen wurde, war der Sieg eingetütet, damit verbunden der Sprung vorbei an Cottbus auf den zweiten Tabellenplatz.

Gäste-Trainer Claus-Dieter Wollitz sagte nach der Begegnung: "Wir sind sehr ordentlich ins Spiel gekommen, hatten gute Standardsituationen. wir haben es kontrolliert ohne großartige Torchancen zu haben. Mit dem ersten groben Fehler in der Verteidigung ist das Spiel nach dem 1:0 komplett gekippt. dann fällt das 2:0 und es gab auch noch die Möglichkeit zum 3:0. Wir haben dann auch im Hinblick auf die englische Woche gewechselt. Phil Halbauer konnte nicht viel trainieren, wir wollen ihn am Dienstag frisch dabei haben. Wir sind mit Überzeugung aus der Halbzeit gekommen. Wir hatten wieder gute Standards, einmal klärt der Saarbrücker Torwart mit einem Reflex. Wir hätten mit mehr Druck in die Box kommen müssen um Chancen zu erspielen, das ist uns nicht gelungen. Deswegen haben wir verdient verloren".

Rüdiger Ziehl vom 1. FC Saarbrücken sagte: "Cottbus steht zu Recht da oben, weil sie eine gute Mannschaft haben. Das Spiel war Werbung für die Dritte Liga. Es war hitzig, dennoch wollten beide auch Fußball spielen. Phasenweise hatten sie mehr Ballbesitz. Wir hatten nach dem 1:0 mehr Ballbesitzphasen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Heim-Dreier einfahren konnten. Wir müssen jetzt die Beine hochlegen, schnell regenerieren. Wir fliegen nach Bielefeld und haben da wieder ein Brett vor der Brust. Mit dem Erfolgserlebnis wird die Regeneration etwas leichter fallen.

Für den FCS geht es bereits am kommenden Dienstag um 19 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei Pokal-Schreck Arminia Bielefeld weiter. Cottbus empfängt gleichzeitig Hannover 96 II im Stadion der Freundschaft.