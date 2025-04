FCS siegt bei Schwartz-Debüt

Kurz danach die große Chance auf den zweiten Treffer. Rizzuto machte eine zu weite Flanke wieder scharf, legte auf Sontheimer ab. Der schloss nicht ab, sondern steckte zu Krüger durch. Frei vor Keeper Wienand misslang Krüger der Abschluss (29.).

Erst nach 38 Minuten zeigte sich Essen erstmals richtig gefährlich. Moustier ging mit Dampf auf die Abwehrreihe zu und legte im richtigen Moment auf Arslan ab. Menzel parierte stark.

In der Nachspielzeit dann wieder die Blau-Schwarzen mit einer guten Szene und dem nächsten Treffer. Fahrner setzte sich gekonnt auf rechts durch und flankte von der Grundlinie stark nach innen. Krüger verpasste noch, doch Rizzuto nahm dahinter per Kopf ab und stellte auf 2:0 (45.).

Und es kam fast noch besser. Krüger spitzelte einen langen Ball von Menzel an Wienand vorbei. Nachdem die Kugel schon am Schlussmann vorbei war, gab es noch einen leichten Kontakt. Der Ball trudelte ins Tor, der FCS jubelte, doch mit Verzögerung grätschte Schiedsrichter Felix Wagner dazwischen und entschied auf Foul. Glück für RWE (45.).

Raus aus der Kabine ging es erneut mit einem Blitzstart durch den FCS. Krüger verpasste zunächst noch den Abschluss nach einer Vorlage von Zeitz (47.). Kurz danach lieferte er dann die Vorlage zum 3:0. Eine scharfe Hereingabe flipperte durch den Strafraum. Krüger legte schließlich per Kopf in die Mitte zu Multhaup, der netzte ein (50.).

Zum vierten Treffer fehlte in der 59. Minute nicht viel. Bichsel schickte den Ball flach Richtung Elfmeterpunkt. Multhaup nahm direkt ab und setzte das Spielgerät nur haarscharf am linken Pfosten vorbei.

Danach passierte vor den Toren nicht viel. Der FCS verteidigte intensiv und aufmerksam. Essen mühte sich zwar, kam aber nur zu Distanzschüssen, die Menzel nicht wirklich forderten.

Zur Schlussphase brachte Schwartz zunächst Schmidt für Krüger (81.). Nach Ballgewinn von Rizzuto am eigenen Strafraum zeigte sich Schmidt direkt als Vorlagengeber. Rizzuto marschierte nach Doppelpass bis zum gegnerichen Sechzehner durch, schloss aber neben den Kasten ab (82.).

Für die letzten Minuten kam nochmal zwei frische Kräfte. Civeja und Wilhelm ersetzten Rabihic und Becker (89.). Mehr passierte nicht und ein souveräner FCS entführte die Punkte aus Essen.Trainerstimmen

Trainer Alois Schwartz vom 1.FC Saarbrücken sagte nach dem Spiel: "Die Woche war für alle in Saarbrücken sicher nicht einfach. Wir hatten eine Mannschaft, die aufgrund der Ergebnisse und der Änderungen verunsichert war. Dann kommen wir prima ins Spiel rein, machen schnell das erste Tor. Wir haben Energie auf dem Trainingsplatz und wolltest das dann auch ins Spiel bringen. Das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Wir wollten es einfach gestalten, haben den Spielern entsprechende Aufgaben gegeben. Das Tor hat uns gut getan. Wir haben den Ball aber dann zu pft nach vorne geschlagen ohne da Wirkung zu erzielen, das könnte besser laufen. Wir haben dem Ball zu oft hergegeben, waren da nicht mutig genug. Da hatten wir zu wenig Ruhe am Ball, wir haben den Ball zu oft hergegeben. Trotzdem müssen wir das 0:2 machen. Menzel hielt ums im Spiel und Rizzuto trifft per Kopf zum 0,:2, so gehen wir mit einem Vorsprung in die Pause. Wir hätten da ja das dritte Tor gemacht, das nicht gegeben wurde, das macht auch etwas mit der Mannschaft. Wir haben beim bislang besten Rückrundenteam 3:0 gewonnen, das ist eine Basis auf der wir aufbauen können. Vasiliadis hat sich wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen, er wird uns in den kommenden Wochen wohl fehlen. Zeitz hat gezeigt, dass er in dieser Konstellation in der Defensive gut tut.

Uwe Koschinat (Ror-Weiß Essen): Ich habe unter der Woche geahnt was auf uns zukommen könnte, aber nicht dass es so ein Ausmaß haben kann. Ich entschuldige mich bei unseren Anhängern, dass wir heute so schlecht gespielt haben. Wir haben gesehen. dass sie defensiv verunsichert sind. Aber wir konnten kaum mal Gefahr entfachen. Sie haben mit Manuel Zeitz, der ein überragenden Spiel machte, Ordnung hinten reingebracht. Wir konnten dadurch kaum mal Gefahr entfachen. Wenn Arslan seine Chance reinmacht, sind wir zurück im Spiel, aber auch das passte heute dazu. Wir waren zuletzt unfassbar effektiv, das fehlte uns heute. Erste Aktionen haben häufig zu Toren geführt, das ist heute nicht geglückt. Es war aber ehrlicherweise auch unsere einzige echte Chance heute. Wir hatten heute einen sehr gut organisierten starken Gegner, das bitterste ist, dass wir auch noch gut bedient sind. Wir haben zuletzt einen gefestigten Eindruck gemacht, ich bin davon überzeugt, dass wir auch diesmal nach einem Rückschlag die richtigen Schlüsse ziehen und wir die Energie, die wir zuletzt zeigten , nun auch wieder auf den Platz zurück bekommen. Das tut jetzt mal weh, aber wir werden es aufarbeiten und hoffentlich positive Schlüsse ziehen. Wir waren erstmals etwas befreiter vom Abstiegs-Rucksack heute, aber wir konnten es nicht umsetzen. Wir haben gezeigt, dass wir immer mit der Energie der letzten Spiele auftreten müssen, das hat heute gefehlt.