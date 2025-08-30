FCS siegt 4:1 gegen Aue

Der 1. FC Saarbrücken hat sich auch im zweiten Heimspiel der Saison die drei Punkte gesichert. Gegen den FC Erzgebirge Aue setzte sich der FCS mit 4:1 (2:0) durch.

Die Blau-Schwarzen zeigten sich deutlich aktiver als in Osnabrück, erarbeiteten sich auch schnell ein Übergewicht, noch fehlte es aber an Gefahr vor dem Gäste-Tor.

Cheftrainer Alois Schwartz vom 1. FC Saarbrücken veränderte seine Startelf im Vergleich zur Partie in Osnabrück auf drei Positionen. Elongo-Yombo, Rabihic und Schumacher waren neu dabei und verdrängten Bretschneider, Civeja und Zeitz auf die Bank. Auch Aues Trainer Jens Härtel nahm nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg über den Aufsteiger TSV Havelse drei Wechsel vor. neu auf dem Feld waren Luan Simnica, Erik Weinhauer und Erik Majetschak, der Ex-Saarbrücker Anthony Barylla und Moritz Seiffert saßen zunächst auf der Bank, Jonah Fabisch fehlte wegen einer Gehirnerschütterung.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde entwickelte dann auch der FCS Torgefahr. Pick setzte sich vor dem Strafraum geschickt gegen zwei Auer durch und suchte direkt den Abschluss. Sein Schuss strich knapp links vorbei (32.).

Aue wiederum strahlte diese durch einen Geistesblitz von Stefaniak aus. Am eigenen Sechzehner führte er einen Freistoß schnell und punktgenau auf Ehlers aus. Der steuerte im Laufduell mit Rizzuto auf Menzel zu. Rizzuto konnte per Grätsche klären (11.). Es folgten noch Versuche durch Günther-Schmidt (12.) und Ehlers (29.), die Menzel nicht vor Probleme stellten.

Die nächste Aktion saß aber. Rabihic antizipierte einen Pass von Malone und sorgte damit für den Ballgewinn. Es folgte die Weiterleitung zu Pick auf die rechte Seite. Brünker nickte dessen Flanke zur Führung ins lange Eck (33.).

Und es kam noch besser. Sonnenberg behauptete die Kugel stark und setzte Elongo-Yombo ein. Der zog mit Tempo Richtung Strafraum, legte am Sechzehner quer zu Pick, der vollendete mit Dampf humorlos ins kurze Eck zum 2:0 (34.).

Menzel musste vor der Pause auch noch einmal eingreifen. Weinhauer versuchte sich aus 16 Metern, Menzel parierte stark zur Ecke (36.).

Rein in den zweiten Durchgang ging es ohne personelle Änderungen bei den Blau-Schwarzen und einem sehr konzentrierten Auftritt. Aue sammelte zwar zunächst etwas Ballbesitz, kam jedoch nicht durch. Für Gefahr sorgte aber der FCS. Die besten Chancen ergaben sich rund um die Stundenmarke. Elongo-Yombo initiierte über die linke Seite. Brünker legte weiter zu Rizzuto, der zurück in die Mitte auf Rabihic. Dessen Abschluss flog über den Querbalken (57.). Sekunden später spritzte Brünker in eine zu kurze Kopfballrückgabe. Dicht vor Männel konnte er den Ball aber nicht am Keeper vorbeibringen (57.).

Aue verbuchte seinen nächsten Abschluss erst nach 70 Minuten durch einen Standard. Stefaniak zirkelte den Ball direkt aufs Tor. Menzel parierte glänzend.

Zur Schlussviertelstunde wechselte Schwartz doppelt und nahm die mit Gelb vorbelasteten Krahn und Rizzuto vom Platz. Zeitz und Fahrner ersetzten das Duo positionsgetreu.

Und plötzlich gelang den Gästen doch der Anschluss. Uhlmann spielte einen langen Ball. Schmid, zumindest Abseits verdächtig gestartet, wurde nicht zurückgepfiffen und vollendete zum 2:1 (77.).

Um den Sieg gebangt werden musste jedoch nicht. Pick machte den Deckel drauf. Fahrner eroberte den Ball. Über Brünker und Elongo-Yombo kam die Kugel zu Pick. Der ließ drei Auer aussteigen und traf zum 3:1 (85.). Der Schlusspunkt war das aber noch nicht. Den besorgte Elongo-Yombo. Nach Vorarbeit von Pick traf er ins kurze Eck (89.).

Mit vier Scorerpunkten im Gepäck durfte Pick direkt danach Feierabend machen und wurde durch Civeja ersetzt. Wenig später kamen auch noch Schmidt und Wollschläger für Brünker und Elongo-Yombo. Am Ergebnis wurde nicht mehr geschraubt und es stand ein verdienter Sieg zu Buche.

Gäste-Trainer Jens Härtel sagte nach der Begegnung: "Wir haben einen großen Teil zum Saarbrücker Erfolg beigetragen. Wir haben alle vier Tore ein Stück weit mit vorbereitet. Das zweite war vielleicht ein bisschen erzwungen, alles andere war zu einfach für sie. Das Spiel war die ersten 30 Minuten ohne Tormöglichkeiten, ohne Aktionen. Wir eröffnen es mit einem Fehlpass, verlieren Brünker aus den Augen. Wir verlieren dann noch mal den Ball und kassieren innerhalb von drei Minuten den zweiten Gegentreffer. Wir sind dann, nachdem wir ein wenig umgestellt haben, noch mal zurück gekommen. da waren wir dran, dann hatten wir wieder einfache Ballverluste. Das haben sie ausgenutzt, wir haben gewusst, dass sie im Umschalten gut sind".

Alois Schwartz vom 1. FC Saarbrücken sagte: "Ein Lob und Kompliment an das Team, nachdem es nach dem Spiel in Osnabrück zu Recht Prügel bezog. Wir wollten mehr investieren, haben den Finger in die Wunde legt. Wir haben die Fehler von Aue auch erzwungen. Sonnenberg spitzelt den Ball gut nach vorne beim zweiten Tor, dann haben Rodney und Pick es ausgenutzt. Eine 2:0-Führung ist gefährlich, aber wir waren wieder nicht ruhig genug, hätten da aktiver sein müssen. Postwendend bekommen wir dann den Gegentreffer aus heiterem Himmel. Dann steht man da, aber wir haben wieder Fuß gefasst. Die Umstellungen haben gegriffen, das ist erfreulich, weil es zeigt, dass man im Training was machen muss um in die erste Elf zu kommen. Das Gegentor hätten wir besser verteidigen können, aber wir haben eine Reaktion gezeigt, das war für mich wichtig. Schumacher hat es verdient, er hat ja auch in Hoffenheim in einem Test unter der Woche 90 Minuten gespielt. Er könnte mit zunehmender Spielpraxis auch noch mutiger werden.



Für den FCS, der vor den Sonntagspielen Vierter ist, geht es am kommenden Donnerstag, 04.09. mit einem Testspiel weiter. Das Malstatter Team tritt zu einem Jubiläums-Spiel beim Schröder-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen an, die Begegnung im früheren Bundesliga-Standort Ellenfeld-Stadion beginnt um 18 Uhr. Nach der Länderspielpause geht es dann zum VfB Stuttgart II. Die Sachsen spielen bereits am Mittwoch wieder, dann kommt Zweitligist 1. FC Magdeburg um 14 Uhr zum Test ins Eins Erzgebirgestadion. Schon am Samstag steht für Aue das nächste Pflichtspiel an, im Sachsenpokal geht es zur SG Taucha 99,das Spiel auf dem Rasenplatz an der Kriekauer Str. beginnt um 14.15 Uhr.