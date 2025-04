FCS schaut nach vorne

In der Englischen Woche geht es für den 1. FC Saarbrücken bereits am Dienstag mit einem Heimspiel weiter. Die Blau-Schwarzen erwarten am 32. Spieltag der Drittliga-Saison 2024/25 den FC Erzgebirge Aue. Die Partie, zu der rund 11.000 Zuschauer erwartet werden, wird um 19 Uhr im Ludwigspark angepfiffen.

Die Gäste aus Sachsen stehen mit 43 Zählern derzeit auf dem neunten Tabellenplatz: „Es ist eine gute Drittligamannschaft, die zuletzt personell gebeutelt war. Aber sie haben dennoch das Beste aus der Situation gemacht und sind durch den Sieg gegen Stuttgart praktisch gerettet“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

Nach dem 1:1 gegen den VfL Osnabrück richtete man bei den Blau-Schwarzen den Blick wieder nach vorn. „Es war ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Dennoch hätten wir aufgrund der Chancen gewinnen müssen. Das haben wir angesprochen und müssen es einfach besser machen. Es ist noch immer alles möglich, aber in unserer Situation helfen nur noch Siege“, sagte Ziehl.

Auch der ehemalige Aue-Akteur Calogero Rizzuto wollte sich nicht mit den vergangenen Spielen auseinandersetzen: „Rückschläge gehören zum Sport dazu. Aber daran können wir nichts mehr ändern. Wir wollen und müssen morgen gewinnen, und darauf liegt unser Fokus. Es liegt jetzt an uns, für bessere Stimmung im Umfeld zu sorgen“, sagte der Außenverteidiger.

Im Vergleich zum Osnabrück-Spiel wird sich der Kader nur auf einer Position verändern. Sven Sonnenberg fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte.