FCS reist zum VfB Stuttgart II

Am Samstag, 13. September, tritt der 1. FC Saarbrücken am fünften Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 beim VfB Stuttgart II an. Anstoß in der Wir machen Druck-Arena in Großaspach ist um 14 Uhr. Etwa 1.500 FCS-Fans werden die Mannschaft unterstützen.

Cheftrainer Alois Schwartz zog auf der Pressekonferenz ein positives Fazit der Länderspielpause: „Wir konnten die Zeit gut nutzen. Spieler mit weniger Einsatzzeit haben im Testspiel in Neunkirchen 90 Minuten gesammelt. Außerdem haben wir die Grundlagen für die englische Woche gelegt.“

Nach dem Sieg gegen Aue sei es wichtig, an die Leistung anzuknüpfen: „Wir wollen unser Spiel mutig und offensiv durchziehen – egal, ob zu Hause oder auswärts. Entscheidend ist, über 90 Minuten konstant zu bleiben. Wir sind gut in die Pause gekommen, jetzt gilt es, gut wieder rauszukommen.“ Schwartz warnte aber vor dem kommenden Gegner: „Stuttgart II ist keine typische zweite Mannschaft, sondern ein eingespieltes Team mit einer starken Achse. Sie spielen strukturiert von hinten heraus und können über schnelle Spieler gefährlich umschalten.“

Neuzugang Abdoulaye Kamara ist erstmals eine Option für den Kader. „Er hat zwar noch Trainingsrückstand, aber bereits gute Ansätze gezeigt. Es ist eine Überlegung, ihn ins kalte Wasser zu werfen. Dafür haben wir ihn geholt“, erklärte Schwartz.

Ausfallen werden weiterhin Patrick Sontheimer, Sebastian Vasiliadis und Amine Naifi.