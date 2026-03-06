FCS reist selbstbewusst nach Duisburg von Horst Fried · Gestern, 17:22 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel in Saarbrücken gegen den MSV Duisburg (0:0) lief unter völlig anderen Voraussetzungen ab: Der MSV war Tabellenführer und der 1. FC Saarbrücken mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenzweiter – Foto: Sport News Südwest, Stefa

Verlinkte Inhalte 3. Liga

Zum Abschluss der Englischen Woche steht für den 1. FC Saarbrücken das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg an. Die Partie des 28. Spieltags wird am Sonntag um 16:30 Uhr in der Schauinsland- Reisen-Arena angepfiffen. Die „Zebras“ haben derzeit 47 Zähler auf der Habenseite und stehen auf dem dritten Tabellenplatz. „Das wird ein interessantes Traditionsduell. Der MSV ist sehr heimstark und wird alles versuchen, um diese Partie zu gewinnen. Aber wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken. Wir haben Selbstvertrauen getankt und wollen an die Leistung aus dem Wiesbaden-Spiel anknüpfen“, sagte Cheftrainer Argirios Giannikis.