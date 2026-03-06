FCS reist selbstbewusst nach Duisburg

Zum Abschluss der Englischen Woche steht für den 1. FC Saarbrücken das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg an. Die Partie des 28. Spieltags wird am Sonntag um 16:30 Uhr in der Schauinsland- Reisen-Arena angepfiffen. Die „Zebras“ haben derzeit 47 Zähler auf der Habenseite und stehen auf dem dritten Tabellenplatz.
„Das wird ein interessantes Traditionsduell. Der MSV ist sehr heimstark und wird alles versuchen, um diese Partie zu gewinnen. Aber wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken. Wir haben Selbstvertrauen getankt und wollen an die Leistung aus dem Wiesbaden-Spiel anknüpfen“, sagte Cheftrainer Argirios Giannikis.
Linksverteidiger Niko Bretschneider spielte von 2020 bis 2022 beim MSV Duisburg und freut sich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Das Stadion kann eine enorme Wucht entfachen, daher müssen wir von Beginn an dagegenhalten. Der MSV spielt als Aufsteiger eine überragende Runde und wird sicherlich alles dafür tun, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Wir haben uns zuletzt deutlich verbessert und wollen dort etwas mitnehmen“, sagte der 26-Jährige.
Aus personeller Sicht gab es vor der Abfahrt ins Ruhrgebiet noch einige Fragezeichen. Abdoulaye Kamara (Muskelverletzung) wird sicher ausfallen. „Ob einer der Spieler, die gegen Wiesbaden gefehlt haben, zurückkehren wird, entscheiden wir nach dem letzten Training in Saarbrücken“, sagte Giannikis